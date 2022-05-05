Camdaki Kız bu hafta yayınlanacak mı, var mı? Camdaki Kız bu akşam neden yok, final mi yaptı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yer alan Camdaki Kız bu akşam yayınlanan yayın akışında yer almıyor. Hayranları dizinin yeni bölüm tarihini merak ediyor. Peki, Camdaki Kız bu hafta yayınlanacak mı, var mı? Camdaki Kız bu akşam neden yok, final mi yaptı? 5 Mayıs Kanal D yayın akışı...