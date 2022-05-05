Camdaki Kız bu hafta yayınlanacak mı, var mı? Camdaki Kız bu akşam neden yok, final mi yaptı? 5 Mayıs Kanal D yayın akışı...
Camdaki Kız bu hafta yayınlanacak mı, var mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Camdaki Kız bu akşam yayın akışında yer almıyor. Hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Camdaki Kız bu hafta yayınlanacak mı, var mı? Camdaki Kız bu akşam neden yok, final mi yaptı? 5 Mayıs Kanal D yayın akışı...
Camdaki Kız bu hafta yayınlanacak mı, var mı? Camdaki Kız bu akşam neden yok, final mi yaptı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yer alan Camdaki Kız bu akşam yayınlanan yayın akışında yer almıyor. Hayranları dizinin yeni bölüm tarihini merak ediyor. Peki, Camdaki Kız bu hafta yayınlanacak mı, var mı? Camdaki Kız bu akşam neden yok, final mi yaptı? 5 Mayıs Kanal D yayın akışı...
CAMDAKİ KIZ BU HAFTA YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Her hafta perşembe akşamları yeni bölümleri ile seyircisi karşısına çıkan Camdaki Kız, son olarak 41. bölümü ekrandaydı. Beklenen 42. yeni bölüm ise yayın akışında yer almadı. Öte yandan da bölümün fragmanı da yayımlanmadı.
Ramazan Bayramı nedeniyle bu hafta Camdaki Kız yeni bölümü ekranda olmayacak. Yeni bölümünün 12 Mayıs Perşembe günü yayımlanması bekleniyor.
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