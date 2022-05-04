Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 4 Mayıs ATV yayın akışında neler var?
Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarına her hafta Çarşamba akşamları gelen Kuruluş Osman yeni bölüm bekleniyordu ancak kanalın yayın akışında yer almadı. Dizinin hayranları bu sebepten ötürü "Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 4 Mayıs ATV yayın akışında neler var?
Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizi son olarak 92.bölüm ile ekranlarda yer almıştı. Reyting rekorları kıran dizinin 93.yeni bölümü bekleniyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 4 Mayıs ATV yayın akışında neler var?
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM NEDEN YOK?
Başrolünde Osman karakteri ile Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi geçtiğimiz hafta 92. bölümle sevenlerini karşılamıştı. Dizinin, Ramazan Bayramı dolayısıyla bu hafta 93. yeni bölümü ekrana gelmeyecek.
Kuruluş Osman 93. yeni bölümün ise 11 Mayıs Çarşamba akşamı yayımlanması bekleniyor.
ATV YAYIN AKIŞI 4 MAYIS
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Oscar's Oasis
10:15 - Kukuli
10:40 - Maceracı Yüzgeçler
10:50 - Neşeli Dünyam
11:00 - Oscar's Oasis
11:10 - Alvin ve Sincaplar 4: Yol Macerası
13:00 - ATV Gün Ortası
14:00 - Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - Ana Haber
20:00 - Assassin's Creed
22:20 - Cennetin Krallığı
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