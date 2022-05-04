Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizi son olarak 92.bölüm ile ekranlarda yer almıştı. Reyting rekorları kıran dizinin 93.yeni bölümü bekleniyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 4 Mayıs ATV yayın akışında neler var?