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Haberler Magazin Haberleri Oğlum dizisi bu akşam var mı, yok mu? Oğlum dizisi yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? 4 Mayıs Show TV yayın akışı...

Oğlum dizisi bu akşam var mı, yok mu? Oğlum dizisi yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? 4 Mayıs Show TV yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2022
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Oğlum dizisi bu akşam var mı, yok mu? Oğlum dizisi yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? 4 Mayıs Show TV yayın akışı...

Oğlum dizisi bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Show TV'nin yayınlandığı günden beri büyük bir ilgi gören yeni dizisi Oğlum'un yeni bölümü gündem olmuş durumda. Başrolünde ünlü oyuncu Songül Öden'in yer aldığı dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Oğlum dizisi bu akşam var mı, yok mu? Oğlum dizisi yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? 4 Mayıs Show TV yayın akışı...

Oğlum dizisi bu akşam var mı, yok mu? Oğlum dizisi yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Show TV'nin sevilen dizisi Oğlum, bu akşam izleyicilerin karşısına çıkmayacak. Sevenleri dizinin yeni bölüm tarihi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Oğlum dizisi bu akşam var mı, yok mu? Oğlum dizisi yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? 4 Mayıs Show TV yayın akışı...

OĞLUM BU AKŞAM YOK MU?

İlgiyle takip edilen sevilen dizi Oğlum, bu akşam Show TV'in yayın akışında bulunmuyor. Çarşamba günleri ekrana gelen ve bugün bayram arası dolayısıyla yayınlanmayacak olan dizinin yeni bölümünün 11 Mayıs Çarşamba günü izleyici ile buluşması bekleniyor...

OĞLUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tuğrul'un ortadan kaybolmasının etkileri sürerken, İlyas'ın şüpheli davranışları Melike'nin dikkatinden kaçmaz. Melike kocasının neyin peşinde olduğunu öğrenmeden olayın peşini bırakmayacaktır. Sedat'ın da şüphe oklarını İlyas'a çevirmesi ile İlyas için çember giderek daralmaktadır. Tuğrul'un ortadan kaybolması Melike ve İlyas'ın gerçeklerle yüzleşmesine neden olurken bu sırada Demet için de geçmişten gelen hayaletlerle yüzleşme zamanı gelmiştir ve yüzleşmek kimse için kolay olmayacaktır. Olayların etkisi sürerken Ceren'in sürpriz hamlesi her şeyi tamamen değiştirecektir.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 4 MAYIS 2022

18:45 Show Ana Haber

20:00 Nasipse Olur

22:15 Ağır Romantik

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