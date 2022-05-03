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Destan bu akşam neden yok? 3 Mayıs Destan bu akşam var mı, yok mu? ATV yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2022
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Destan bu akşam neden yok? 3 Mayıs Destan bu akşam var mı, yok mu? ATV yayın akışı...

Destan bu akşam neden yok? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Destan'ın bu akşam neden yayın akışında yer almadığı merak ediliyor. Peki, Destan bu akşam neden yok? 3 Mayıs Destan bu akşam var mı, yok mu? ATV yayın akışı...

Destan bu akşam neden yok? 3 Mayıs Destan bu akşam var mı, yok mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin sevilen dizisi Destan'ın bu akşam yayınlanan yayın akışında yer almaması hayranlarını meraklandırdı. Sevenleri dizinin yayınlanmama nedenini merak ediyor. Peki, Destan bu akşam neden yok? 3 Mayıs Destan bu akşam var mı, yok mu? ATV yayın akışı...

DESTAN NEDEN YOK?

Ramazan Bayramı nedeniyle Destan dizisi 3 Mayıs Salı akşamı ekranlarda yer almayacak. Destan yeni bölümün 10 Mayıs 2022 tarihinde izleyici ile buluşması bekleniyor. Dizinin yerine 3 Mayıs Salı akşamı ATV'de "Aşk Bu Mu?" filmi olacak.

DESTAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ulu Ece ve Alaca kardeşliği

Çok küçük yaşta birbirinden ayrılan abla kardeş Akkız'ı yok etmek için tekrar bir araya gelir. Zeki bir plan ile Alaca Hatun'u Akkız'ın yanına sokan Ulu Ece'nin şimdiki planı ne olacaktır? Akkız, Alaca'nın annesini olmadığını öğrenecek mi?

Çolpan ve Balamir'in hamlesi Alpagu han'ı tahtından edebilecek mi?

Şavaş kararı alan Alpagu Han askerlerin iaşelerini temin etmesi için görevlendirdiği Kaya Yabgu'dan gelen haberle şok olur. Gök Orda'da tahılın ve yiyeceğin kalmadığını öğrenen Alpagu Han'ın buna karşı hamlesi ne olacaktır. Planları istedikleri gibi ilerleyen Çolpan ve Balamir'in bir sonraki hedefi nedir?

Mei Jin'in büyük kozu nedir?

Dağ baskınını yapan ve Batuga'yı öldürmeye çalışan aldakçıbaşını sağ bırakan Mei Jin, her şeyi aldakçıbaşına itiraf ettirip hem Çin'e atılan iftirayı temizlemek, hem de Ulu Ece ve Kaya'yı ölüme götürmek istemektedir. Elinde bu büyük kozu tutan Mei Jin başarılı olabilecek midir?

Kardeş kavgası

Tutkun'un Ulu Ece ve Kaya tarafından öldürüldüğüne emin olan Temur, Kaya'yı pusuya düşürerek alt eder. Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek midir?

ATV YAYIN AKIŞI 3 MAYIS 2022

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Oskar's Oasis

10:15 Kukuli

10:40 Maceracı Yüzgeçler

10:55 Neşeli Dünyam

11:05 Oskar's Oasis

11:10 Alvin ve Sincaplar 3: Eğlence Adası

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aşk Bu Mu?

22:20 Tolkien

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