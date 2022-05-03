Destan bu akşam neden yok? 3 Mayıs Destan bu akşam var mı, yok mu? ATV yayın akışı...

Mei Jin'in büyük kozu nedir?

Dağ baskınını yapan ve Batuga'yı öldürmeye çalışan aldakçıbaşını sağ bırakan Mei Jin, her şeyi aldakçıbaşına itiraf ettirip hem Çin'e atılan iftirayı temizlemek, hem de Ulu Ece ve Kaya'yı ölüme götürmek istemektedir. Elinde bu büyük kozu tutan Mei Jin başarılı olabilecek midir?

Kardeş kavgası

Tutkun'un Ulu Ece ve Kaya tarafından öldürüldüğüne emin olan Temur, Kaya'yı pusuya düşürerek alt eder. Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek midir?