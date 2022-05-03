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Baba dizisi bu akşam var mı, yok mu? Baba dizisi yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? 3 Mayıs 2022 Show TV yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2022
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Baba dizisi bu akşam var mı, yok mu? Baba dizisi yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? 3 Mayıs 2022 Show TV yayın akışı...

Baba dizisi bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Show TV ekranlarında kısa sürede izleyici kitlesi oluşturan Baba dizisinin bu akşam neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Sevenleri dizinin yeni bölüm tarihini merak ediyor. Peki, Baba dizisi bu akşam var mı, yok mu? Baba dizisi yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? 3 Mayıs 2022 Show TV yayın akışı...

Baba dizisi bu akşam var mı, yok mu? Baba dizisi yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde; Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş ve Özge Yağız gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam yayın akışında yer almıyor. Hayranları yeni bölüm tarihini merak ediyor. Peki, Baba dizisi bu akşam var mı, yok mu? Baba dizisi yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? 3 Mayıs 2022 Show TV yayın akışı...

BABA NEDEN YOK?

Ramazan Bayramı nedeniyle Baba yeni bölüm yayınlanmayacak. Baba dizisinin yeni bölümü 10 Mayıs Salı günü ekrana gelecek.

BABA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Baba dizisinin yeni bölümü 10 Mayıs tarihinde ekrana gelecek. 3 Mayıs Show TV yayın akışı içerisinde saat 20:00'de saat 20:00'de Ailecek Şaşkınız filmi yer alıyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ailecek Şaşkınız

22:30 Nasipse Adayız

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