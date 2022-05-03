Baba dizisi bu akşam var mı, yok mu? Baba dizisi yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde; Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş ve Özge Yağız gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam yayın akışında yer almıyor. Hayranları yeni bölüm tarihini merak ediyor. Peki, Baba dizisi bu akşam var mı, yok mu? Baba dizisi yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? 3 Mayıs 2022 Show TV yayın akışı...