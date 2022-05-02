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Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, final mi yaptı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2022
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Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, final mi yaptı?

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Selçuklu Devleti'nin ikinci lideri Alparslan'ın hayatını konu alan Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm merakla bekleniyor. Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle yayınlanan yapım 2 Mayıs 2022 Trt1 yayın akışında görülmüyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, final mi yaptı?

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, final mi yaptı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT1 ekranlarının tarihi türden dizisi Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm için geri sayım sürüyor. Başrollerini Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un paylaştığı yapımda Kekavmenos ile kurdukları planla kaleye sızan Alparslan, Diyojen'in karşı hamlesiyle zindanda mahsur kalmıştı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, final mi yaptı?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK?

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin bayram haftası nedeniyle yayınlanmadığı düşünülüyor.

TRT1 TV YAYIN AKIŞI 2 MAYIS 2022

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yerli Sinema Bayram Havası

22:30 Kasaba Doktoru

01:25 Dengi Dengine

03:15 Yerli Sinema Bayram Havası

05:05 Ramazan Günlüğü

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Alparslan Büyük Selçuklu 9 Mayıs Pazartesi akşamı TRT 1'de ekrana gelecek.

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