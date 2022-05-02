Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, final mi yaptı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT1 ekranlarının tarihi türden dizisi Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm için geri sayım sürüyor. Başrollerini Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un paylaştığı yapımda Kekavmenos ile kurdukları planla kaleye sızan Alparslan, Diyojen'in karşı hamlesiyle zindanda mahsur kalmıştı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, final mi yaptı?