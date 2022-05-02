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Hakim dizisi bu akşam var mı, yok mu? Hakim neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Mayıs ATV yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2022
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Hakim dizisi bu akşam var mı, yok mu? Hakim neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Mayıs ATV yayın akışı...

Hakim dizisi bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yeni dizisi Hakim, yayınlandığı günden itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sevilen dizinin yayın akışında yer almaması sonrasında hayranları sebebini sorguluyor. Peki, Hakim dizisi bu akşam var mı, yok mu? Hakim neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Mayıs ATV yayın akışı...

Hakim dizisi bu akşam var mı, yok mu? Hakim neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hakim dizisinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği konusu merak ediliyor. 2 Mayıs bugün Ramazan Bayramı'nın ilk gününde normal şartlarda televizyon ekranlarına yeni bölümüyle gelen birçok dizi ve programlar yayınlanmayacak. Peki, Hakim dizisi bu akşam var mı, yok mu? Hakim neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Mayıs ATV yayın akışı...

HAKİM DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?

Hakim dizisi, bu akşam ATV'nin yayın akışında yer almıyor. Pazartesi günleri ekrana gelen dizi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınlanmayacak. Yeni bölümünün 9 Mayıs Pazartesi günü izleyici ile buluşması bekleniyor.

HAKİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer Arif, taksicinin ölümüyle şantajdan kurtulmuştur. Fakat önünde daha büyük sıkıntılar vardır. Azem ensesindedir. Yasemin de onun peşinde…

Gülbahar, Cevdet'i sıkıştırmaktadır. Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalır. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Bunun üzerine Gülbahar, anlaşmayı fes etme kararı alır. Tüm bildiklerini anlatmak üzere Azem'e gider.

Deniz'le arası açılan Ozan ise vicdanının sesini daha fazla bastıramaz. Yaşananlara son vermek isteyen Ozan harekete geçer.

2 MAYIS 2022 ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vanguard (Yabancı Sinema)

22:20 Bir Zamanlar Hollywood'da (Yabancı Sinema)

01:20 Vanguard (Yabancı Sinema)

03:10 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05:25 Kuruluş Osman

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