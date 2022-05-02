Hakim dizisi bu akşam var mı, yok mu? Hakim neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hakim dizisinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği konusu merak ediliyor. 2 Mayıs bugün Ramazan Bayramı'nın ilk gününde normal şartlarda televizyon ekranlarına yeni bölümüyle gelen birçok dizi ve programlar yayınlanmayacak. Peki, Hakim dizisi bu akşam var mı, yok mu? Hakim neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 2 Mayıs ATV yayın akışı...