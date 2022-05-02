Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları...
Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de son dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak ediliyor. Peki, Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları...
Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler ve Gönüllüler arasında kıyasıya geçen mücadele sonrasında eleme adayları belli oluyor. Son bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım 4. eleme adayını duyuracak. Peki, Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 2 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan dokunulmazlık oyunu kazananı henüz belli olmadı. Kazanan takım bellli olduğunda haberimizde yer alacak.
DÜN SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM
8 - 6'lık skorla kadınlar mücadelesini Kırmızı takım kazandı. Ardından 8 - 4'lük skorla erkekler mücadelesini Mavim takım kazandı.
Best Of'a kalın yarışmada skor 2 - 2'ye geldi. Bayrak yarışına kalan mücadelede Kırmızı takım Sude - Adem ikilisini çıkarırken Mavi takım Avatar Atakan - Seda ikilisini çıkardı. Kırmızı takımda atıcı Sude olurken Mavi takımda ise Atakan oldu. Dört başarılı atışı yapan isim ise Atakan oldu ve Mavi takıma galibiyeti kazandırdı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da 4. eleme adayı henüz belli olmadı. Survivor eleme adayları bu akşam gerçekleştirilecek konseyde netlik kazanacak.
İlk dokunulmazlığı kaybeden mavi takım Evrim'i aday gösterirken, ikinci dokunulmazlığı ise Kırmızı takım kaybetti ve Barış'ı yokluk adasına göndermişti. Survivor 3. eleme adayı ise dün akşam gerçekleştirilen konseyde belli oldu. 1 Mayıs Pazar günü oynanan oyun sonrası eleme konseyinde takım oylamasından 5 oy alarak yokluk adasına giden isim Ayşe Yüksel oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenecek ismin 3 Mayıs salı günü gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olması bekleniyor.
Tv 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'da son elenen isim ise salı günü belli oldu. Eleme potasında Evrim, Barış, Gökhan ve Ayşe'nin yer alırken adaya veda eden isim Gökhan oldu.
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- Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayları...
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