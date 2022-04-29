EDHO’nun yıldızı yeni diziye göz kırptı! İçimizdeki Ateş kadrosunda olacak! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da racon...

ATV ekranlarının yeni dizisi İçimizdeki Ateş yaz aylarında yayınlanmaya başlayacak. Kadroda önemli isimlerin yer alması bekleniyor. Dizi için çalışmalar devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ömür Façalı karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu İçimizdeki Ateş kadrosuna dahil oldu. Diğer yandan kadroda yer alacak diğer isimlerde merak ediliyor.