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EDHO'nun yıldızı yeni diziye göz kırptı! İçimizdeki Ateş kadrosunda olacak! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da racon...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2022
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EDHO’nun yıldızı yeni diziye göz kırptı! İçimizdeki Ateş kadrosunda olacak! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da racon...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Ceren Benderlioğlu'nun yeni adresi belli oluyor. Yeni sezonda ekranlara gelmeye hazırlanan ATV'nin 'İçimizdeki Ateş' isimli dizisine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan bomba gibi transfer yapıldı. Ünlü oyuncular Burak Sevinç ve Gizem Arıkan'ın da kadrosunda yer aldığı İçimizdeki Ateş dizisi flaş bir hamle yaparak EDHO'nun Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'nu da kadrosuna kattı.

ATV ekranlarının yeni dizisi İçimizdeki Ateş yaz aylarında yayınlanmaya başlayacak. Kadroda önemli isimlerin yer alması bekleniyor. Dizi için çalışmalar devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ömür Façalı karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu İçimizdeki Ateş kadrosuna dahil oldu. Diğer yandan kadroda yer alacak diğer isimlerde merak ediliyor.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Ceren Benderlioğlu eşi Emir Benderlioğlu ile birlikte 3 sezon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol almıştı. 199. bölüm sonrası final kararı alan yapım sevenlerini üzerken dizide rol alan oyuncular da kısa bir aranın ardından yeni projelerle karşımıza çıkmaya başladı.

ATV'de yayınlanacak İçimizdeki Ateş dizisinin kadrosu netleşti. Dizinin kadrosunda Burak Sevinç ve Gizem Arıkan gibi ünlü isimler yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Barbaroslar: Akdeniz Kılıcı dizisinde Piri Reis karakteriyle izleyici karşısında olan Emir Benderlioğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceren Benderlioğlu da İçimizdeki Ateş'te boy gösterecek.

ROLÜ DE ORTAYA ÇIKTI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin yıldızlarından Ceren Bendirlioğlu, İçimizdeki Ateş dizisinde 'Tülin' karakterine hayat verecek.

Özellikle rol aldığı Söz dizisindeki canlandırdığı karakter ile gönüllere taht kuran başarılı oyuncu Burak Sevinç, İçimizdeki Ateş dizisinde 'Doğan' karakterine hayat verecek.

Sevinç şimdilerde Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli dizisinde başrol oyuncusu olarak oynuyor.

CEREN BENDERLİOĞLU KİMDİR?

Ceren Benderlioğlu, 1 Ekim 1983 yılında Kadıköy, İstanbul'da dünyaya geldi. Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun olmuştur.

Üniversitede okurken tanıştığı Tümay Özokur sayesinde oyunculuk serüveni başladı. 2 Temmuz 2010 tarihinde Emir Benderlioğlu ile evlendi. 24 Nisan 2013 tarihinde Nur adında bir kızı dünyaya geldi.

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