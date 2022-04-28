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Ümit Erdim’in Oğuzhan Koç isyanı! Mesajı ifşa etti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.04.2022
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Ümit Erdim’in Oğuzhan Koç isyanı! Mesajı ifşa etti

Oyunculuğa ara vermesinin ardından pilot olan Ümit Erdim kendisine gelen bir mesajı ifşa etti. Erdim Oğuzhan Koç içerikli mesajları ifşa ederek duygularını ifade etti. Ümit Erdim paylaşımı sonrası sosyal medyada gündem oldu.

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