Evrencan Gündüz: Barış Manço, Cem Karaca… Hepsiyle iletişim halindeyim!

"ORTAK PAYDA SEVGİYİ YAYMAK"

Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Kesso taze taze çıktı. Nasıl bir süreçten geçtiniz? Nasıl çıktı şarkı? Dönüşler nasıl?

Evrencan Gündüz: Bir sabaha karşı çıkardık 'Kesso'yu. İlhamın saati yok :) Yeni Bir Şarkı adlı şarkımın melodisinden çıktım yola, onun çocuğu olur diye düşündüm. Aynı malzemeyle farklı bir yemek yapmak gibi. Çok da güzel oldu. İçimizden akıp gitti. Herkesin bir arada olma hayaline, içindeki çocuk saflığına dokunmak istedik. Ben Naz'a "Bütün çocuklara gelsin" demiştim şarkı bittiğinde. Naz da "Hayır, kalbinde hala çocuk sevgisini barındıran herkese gelsin" dedi. "Haklısın" dedim ben de. İkimizin de ortak paydası ve hayat misyonu sevgiyi yaymak. O yüzden bununla ilgili bir şarkı yapmak zor değil. Hayatta böyle su gibi akarak, hiçbir şey düşünmeden besteler üretmek çok mutluluk verici. Hep burada kalmak istiyorum. Riolu biri Kesso'yu dinlerken bize mesaj atmış mesela. "Bu şarkıda şifa var" demiş. Herkese hitap edecek bir anlam var şarkıda.

Naz Özgülüş: Bir sabaha karşı çıktı dediği gibi. Pat diye geliveriyor. Evrencan bir anda telefonu alıp uzaklaşır, melodilerini mırıldanır kaydeder. Bir şarkı yapıp geri döner. Kesso da öyle çıktı ortaya. Yeni Bir Şarkı'yı söylerken ortaya çıkıverdi. Uydurmaya başladık sözleri. İlk kaydı da duruyor hatta. Evren'in adından da çağrıştırdığı gibi evrensel bir dil olsun ister şarkılarında. Sözlerin çok büyük kıymeti vardır evet, ama müzik evrensel bir dildir. Müziğin dilini oluşturmak, var olan dili geliştirmek amaç. Söz yazmak illa ki bir ihtiyaç değildir. Ama ben daha romantik bir taraftayım tiyatro oyuncusu olduğum için. Söz olsun aksın gitsin isterim. Kesso'yu da uydurarak geliştirdik. Bazen mutfakta, bazen yolda sözler ekleyerek son halini vermiş olduk.

BİRLİKTE YENİ ŞARKILAR GELECEK Mİ?

Naz Özgülüş: Disko bir şarkı yapmak istiyorum. Kafayı yedim disko diye :) Evrencan'ın başının etini de yedim. Geçen yazdan beri disko diyorum. Sonunda bir akşam otururken Evrencan'ın eski şarkılarından birini almak istedim. "Veriyor musun bana bu şarkıyı?" dedim, şaşırdı.

Evrencan Gündüz: Hayatımda ilk defa biri şarkımı istedi :) Hep kendime yapıyorum çünkü. Buradan çıktıktan sonra direkt stüdyoya gidiyoruz. Basacağız stüdyoyu. Yaza hazır olacak şarkı.