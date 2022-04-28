Hakim'in yıldızı Erdal Beşikçioğlu'ndan rapçilere jest
Hakim dizisiyle izleyici karşısına çıkan Erdal Beşikçioğlu, rapçilere jest yaptı. “Cesur ve değiştirici yanını seviyorum” dediği rap müziği yakından takip eden usta oyuncu, 7 genç ve ünlü rap’çiye çıkardıkları albüm için destek verdi. Albüm, usta oyuncunun seslendirdiği Shakespeare tiradıyla başlıyor.
Erdal Beşikçioğlu, tiyatrodan sonra müzikte de gençlere yardımcı olmak için çalışıyor.
BEŞİKÇİOĞLU'NDAN BİR İLK
Usta oyuncu, yarın çıkacak olan Tirat isimli rap albümüne, introda seslendirdiği Shakespeare tiradına imza attı. Beşikçioğlu, böylece ilk kez bir rap albümünde yer almış oldu.
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