Ahmet Kural’a hapis şoku! O davada hüküm açıklandı
Ahmet Kural’ın 13 yıllık davasında karar çıktı. 2009'da uyarıcı madde bulundurmaktan yargılanan ve 10 ay hapis cezasına çarptırılan ünlü oyuncu, denetimi bozulunca yeniden yargılandı. Mahkeme Ahmet kural hakkında verilen hapis cezasının kararını açıkladı. Kural avukatı aracılığıyla karara itiraz etti.
2009'da uyarıcı madde bulundurmaktan halkında dava açılan ünlü oyuncu Ahmet Kural'a tedavi ve denetimli serbestlik kararı verildi. Oyuncunun yoğun olduğu gerekçesiyle tedaviye gitmemesi üzerine 2014'te Cumhuriyet Savcılığı tarafından ünlü oyuncu hakkında dava açıldı.
10 AY HAPİS CEZASI
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada uyarıcı madde kullanma suçundan 10 ay hapis cezası alan Kural hakkındaki mahkumiyet kararının açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.
13 YILLIK DAVA
Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıllarda Sıla'yla aralarındaki dava nedeniyle 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kural'ın sabıkasında görünen 10 aylık hapis cezasının hükmünün açıklanmasına yönelik bildirimde bulundu.
Mahkemenin bildirimi sonrası kural hakkındaki dava bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Mahkeme Kural'a uyarıcı madde kullanma suçundan verdiği 10 aylık hapis cezasının açıklanmasına karar verdi.
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