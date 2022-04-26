Ahmet Kural’a hapis şoku! O davada hüküm açıklandı

Ahmet Kural'ın avukatı Yiğit Beşok,' Bu dava 13 yıl öncesine ait. Eski bir usul davasıdır yargılama eksik yapılmıştır ve bu nedenle istinaf incelemesi yapılması için karara itiraz edeceğiz' dedi.

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