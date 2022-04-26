Furkan Kızılay’dan Barış Murat Yağcı yorumu: Şiddet uygulayacak biri olduğunu düşünmüyorum!
Survivor All Star'da 1 ay mücadele ettikten sonra sakatlanıp elenen oyuncu ve şarkıcı Furkan Kızılay, Bi' Başka adlı YouTube kanalında İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Kızılay, Survivor All Star'dan Çocuklar Duymasın serüvenine, müzik çalışmalarından kendisini büyük hayal kırıklığına uğratan futbolcuya kadar birçok farklı konuda samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, geçtiğimiz hafta Nisa Bölükbaşı'nın Barış Murat Yağcı için iddia ettiği şiddet olayını da yorumladı: Dışarıda da konuşulabilirdi böyle bir durum varsa. Nisa çok akıllı bir kız, Avrupa'da yetişmiş. Böyle bir şey olduysa kendi tepkisini o dönem ortaya koyardı diye düşünüyorum. Hikâyede boşluklar var. Nisa da haklıysa Barış'ı kınarım. Arkadaşlığımı da gözden geçiririm.
Furkan Kızılay, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da Çocuklar Duymasın serüveninden de bahsederek son sezonda oynamadığı için vefasız ilan edildiğini açıkladı. Kızılay, farklı bir kariyer planlaması yaptığını dile getirerek "32 yaşında hala babası ensesine vuran bir karakteri oynamak istemedim. Karakter evrilseydi yine içerisinde olabilirdim. Vefasız ilan edildim ama benim kimseye kırgınlığım yok" dedi.
Survivor macerası nasıl geçti senin için? Erken elendiğini düşünüyor musun?
Erken elendiğimi düşünüyorum, yalan değil. Önceki Survivor maceram yaklaşık 5 ay sürmüştü. Bu defa 1 ay 1 hafta kaldım. All Star çok daha zor tabii. Sürpriz elemeler olabilir diyorduk. Bence o sürpriz elemelerden biri benim başıma geldi. Ama yine de çok keyif aldım. Orada survive etmeye olayını çok seviyorum. Herkes sıkılıyordu adada. Ama ben bir gün mutfak yapıyordum, diğer gün L koltuk. Sürekli üretiyordum. Survivor benim için çok keyifli bir mecra. Evet, aç kalıyorsun. Ama zayıflıyorsun :) Ben adanın tadını çıkardım diyebilirim.
"SURVİVOR'DA KURNAZLIK YAPTILAR"
Birilerinden etkilenerek beni eleme potasına gönderenler oldu diyorsun bir canlı yayınında. Hakkının yendiğini düşünüyor musun?
Haksızlık demeyelim de kurnazlık diyelim. Ben sakat olduğum için benim ismimi yazdığını söyledi kimi arkadaşlar. O zaman benden sonra elenen yarışmacıların da sakatlardan olması gerekti. Nagehan ya da Sercan elenir diye düşünüyordum, sakat oldukları için. Ama Bora elendi. Tutarsızlık oluyor bu. Ama bunların hepsi strateji. Ben stratejilere giremediğim için belki de elendim. Kavga gürültü sevmem ben. Öyle bir insan değilim. Normal hayatımda da çok sakin, müzik yapan, akşam evine gidip oyununu oynayan, arkadaşlarıyla sosyalleşen bir insanım. Orada da bunu yansıtmak istedim.
Bir sonraki All Star'ın ilk yarışmacısı olacak mısın? Sıkılmadın mı?
Acun abiyi çok seviyorum. Oradaki tüm ekiple aile gibiyiz. Aşırı zor bir platform. Acun abi de davet ederken "Ben seni davet ederim ama sen gelmek istersen" dedi zaten. O da farkında zorluğun. Ama tabii ki böyle bir şey rica ederse orada olurum. Asla kırmam onu.
Gözünde büyümüyor mu tekrar gitmek?
Ben ilk Survivor'a gitmeden önce Acun abiyle oturup konuşmuştuk. Bana "Şartlar çok zor, kafanda ne kuruyorsan 20 ile çarp" demişti. Benim sevdiğim koşullar bunlar. Ben küçükken köye gidip ağaç evler yapardım, sürekli uğraşırdım. Oyun olarak da yine hoşuma gidecekti. Çünkü mücadele etmeyi severim. Aynı zamanda tenis de oynuyorum. Survivor'ı parçalarıyla yaşıyordum aslında hayatımda :) Survivor'a gidince parçalar birleşti.
Yarışmada tanıyıp "bir daha asla bir araya gelmem" dediğin isimler oldu mu?
İlk yarışmada Adem ile kavga ettik ama döndük beraber reklamda oynadık. Yarışma şartları bambaşka, açsın, özlem var. En ufak şeyde tartışabiliyorsun. Ama bitince herkes birbirinin gönlünü alabiliyor. Hiç görüşmem, dediğim kimse yok. Ama oturup çay kahve içmeyeceğim bir sürü insan var.
"BATUHAN KARACAKAYA'YI İLK İZLEDİĞİMDE ISINAMAMIŞTIM"
Survivor All Star'da Barış Murat Yağcı ve Batuhan Karacakaya ile yakın arkadaş oldun, iyi anlaştın. Öncesinde bir tanışma var mıydı aranızda?
Batuhan ile bazı eventlerde denk gelmişliğimiz var ama arkadaşlığımız yoktu. Batuhan'ı Survivor'a ilk gittiği sene izlediğimde ısınamamıştım. Ama tanışınca adamı çok sevdim. Muhabbeti acayip hoşuma gitti. Çok iyi arkadaş olduk. Barış'ı da Survivor'da ilk izlediğimde çok sevmezdim. Ama arkadaş olunca çok başka yere geldi konu. İkisi de çok kaliteli insanlar. Avatar Atakan dışarıdan arkadaşımdı. O benim bitanem mesela. Oyuna çıktığında heyecanlanırım. Perviz de çok iyi arkadaşım.
"Barış Murat Yağcı'nın şiddet uygulayacak biri olduğunu düşünmüyorum"
Barış Murat Yağcı'ya karşı bir iddiada bulundu Nisa Bölükbaşı. Ciddi bir iddia. Sen Barış'a destek oldun. Tepki çektin. Ya olay gerçekse?
Aslında ben kişisel bir fikrimi paylaştım. Barış'ı adada tanıdım. Genel anlamda Barış'ın böyle bir şey yapacak biri olduğunu düşünmüyorum. Survivor'da bir konu konuşulurken altı doldurulmalı. Ama tabii ki böyle bir şey varsa da en önce karşısında duracak insanlardan biri benim. Asla savunulacak bir tarafı yok. Türkiye'nin de bir gerçeği. Bu konuyu sadece Barış ve Nisa açıklığa kavuşturabilir. Dışarıda da konuşulabilirdi böyle bir durum varsa. Nisa çok akıllı bir kız, Avrupa'da yetişmiş. Böyle bir şey olduysa kendi tepkisini o dönem ortaya koyardı diye düşünüyorum. Olay gündeme gelirdi. Yarışmada neden böyle bir konu açılıyor, konseye taşınıyor onu anlamadım. Hikâyede boşluklar var. Nisa da haklıysa Barış'ı kınarım. Arkadaşlığımı da gözden geçiririm.
"10 YIL SONRA DA ŞARKILARIM DİNLENSİN İSTİYORUM"
Survivor'dan dönünce müzik çalışmalarına devam etmeye başladın. Her ay bir şarkı yayınlıyorsun. Konser, şarkı hazırlıkları nasıl gidiyor?
Tempomuz çok yoğun. Ben ayda 1 konser olur sanıyordum ama her yerden teklif geliyor. Değerlendiriyoruz. Her ay şarkı çıkarmak da seri üretim yapmamızı sağlıyor. Ama bir yandan da kalitemizden ödün vermemek gerekiyor. Kalıcı işler yapmak istiyoruz. Müzikte en büyük gayem, popüler kültürde yenilip bitecek şarkılar yapmamak. 10 yıl sonra da şarkılarımın açılıp dinlenmesini, keyif alınmasını istiyorum. Konserlere çok önem veriyorum.
Oyunculuk mu müzik mi?
Müzik.
Yol ayrımın ne zaman oldu peki?
Anneannemi kaybetmiştim. Hayattan dersler çıkarmaya başladım. Çok fazla zamanımız yok. Hayatta sevdiğimiz şeyleri yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Beni ne mutlu ediyor? Bunu düşünüyorum. Ben mutlu olunca etrafımı da mutlu ediyorum. Negatif insanları, olayları hayatımdan çıkardım. Oyunculuk benim için çok değerli ama müzik yaptığımda çok keyif alıyorum. İnsanlarla paylaştığımda çok keyif alıyorum. Konserde aynı anda hep bir ağızdan şarkılarımı söylemek beni çok mutlu ediyor.
"TÜRKİYE'DE İYİ DİZİ ÇEKİLMİYOR"
Oyunculuk defterini tamamen mi kapadın? Yoksa içine sinen bir proje olursa yine seni ekranlarda görür müyüz?
Ben Türkiye'de iyi bir dizinin çekildiğine inanmıyorum. Hiçbirini de izlemiyorum. Evimde uydu yok. Sadece dijital platformları izliyorum. Televizyonu açtığımda gülebileceğim hiçbir şey yok. Sadece drama var. Ben gülmeyi seven bir insanım. Televizyonda komedi projelerinin olmaması beni üzüyor. Diziler beni üzüyor, strese sokuyor. Böyle dizileri izlemediğim için de içerisinde bulunmak istemem. Ama güzel bir dönem işi gelir, iyi senaryolu bir proje gelir yaparım. Oyunculuk defterini kapadım demiyorum tabii ki.
"Son Çocuklar Duymasın'da rol almadım diye vefasız ilan ettiler"
Havuç karakteri üzerine yapıştı. Bir raddeden sonra Çocuklar Duymasın'ı bıraktın. Ekip arkadaşların da sana tepki göstermiş o dönemde. Vefasızlık olarak adlandırılmış bu çıkışın. Neden öyle oldu?
Vefasız ilan ettiler beni. Çocuklar Duymasın, benim varoluş sebebim. Bunu kesinlikle inkâr etmiyorum. Bu diziden sonra başka başka teklifler gelmeye başladı. Bunu asla reddetmedim. 4 kez tekrar tekrar oynadım. 2017'de Survivor'dan dönünce tekrar teklif geldi. Birol abiye "Farklı projelerde olmak istiyorum" dedim. Ama vefasız ilan edildim. Kariyerimle ilgili verdiğim bir karardı. Çocuklar Duymasın'ın misyonunu tamamladığını düşünüyorum. 32 yaşında hala babası ensesine vuran bir karakteri oynamak istemedim. Karakter evrilseydi yine içerisinde olabilirdim. Ama benim kimseye kırgınlığım yok.
Birçok farklı alanda aktifsin. Peki, Furkan'ın gelecek hedefi, kariyerinde ulaşmak istediği nokta nedir?
42 yaşımda çalışmayı bırakmak istiyorum :) Pasif gelirim olsun, tarlamı biçeyim. Bu kafadayım.
Bugüne dek çalışmaktan en keyif aldığın oyuncu kim?
Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Özgür Ozan, Zeyno Gönenç. Tiyatroda da rahmetli Sümer Tilmaç. Çok severdim.
"O FUTBOLCUYU HİÇ SEVMİYORUM!"
Tanışmayı çok istediğin ama tanıştığında tamamen hayal kırıklığına uğradığın biri oldu mu?
Ben Fenerbahçeliyim. İzmir'de kardeşimle tatil yapıyorduk. Hem Fenerbahçe'de hem Beşiktaş'ta oynamış bir futbolcuyu gördük. Kardeşim de fotoğraf çektirmek istedi. O zamanlar bitikti tabii. Hiç sevmiyorum gerçekten anlatırken tüylerim diken diken oldu. Kardeşim gidip fotoğraf çekilmeyi rica edecekken o futbolcu tersledi. Eliyle "git git" yaptı. Çok sinirlendim.
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