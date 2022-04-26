Furkan Kızılay’dan Barış Murat Yağcı yorumu: Şiddet uygulayacak biri olduğunu düşünmüyorum!

"SURVİVOR'DA KURNAZLIK YAPTILAR"

Birilerinden etkilenerek beni eleme potasına gönderenler oldu diyorsun bir canlı yayınında. Hakkının yendiğini düşünüyor musun?

Haksızlık demeyelim de kurnazlık diyelim. Ben sakat olduğum için benim ismimi yazdığını söyledi kimi arkadaşlar. O zaman benden sonra elenen yarışmacıların da sakatlardan olması gerekti. Nagehan ya da Sercan elenir diye düşünüyordum, sakat oldukları için. Ama Bora elendi. Tutarsızlık oluyor bu. Ama bunların hepsi strateji. Ben stratejilere giremediğim için belki de elendim. Kavga gürültü sevmem ben. Öyle bir insan değilim. Normal hayatımda da çok sakin, müzik yapan, akşam evine gidip oyununu oynayan, arkadaşlarıyla sosyalleşen bir insanım. Orada da bunu yansıtmak istedim.

Bir sonraki All Star'ın ilk yarışmacısı olacak mısın? Sıkılmadın mı?

Acun abiyi çok seviyorum. Oradaki tüm ekiple aile gibiyiz. Aşırı zor bir platform. Acun abi de davet ederken "Ben seni davet ederim ama sen gelmek istersen" dedi zaten. O da farkında zorluğun. Ama tabii ki böyle bir şey rica ederse orada olurum. Asla kırmam onu.

Gözünde büyümüyor mu tekrar gitmek?

Ben ilk Survivor'a gitmeden önce Acun abiyle oturup konuşmuştuk. Bana "Şartlar çok zor, kafanda ne kuruyorsan 20 ile çarp" demişti. Benim sevdiğim koşullar bunlar. Ben küçükken köye gidip ağaç evler yapardım, sürekli uğraşırdım. Oyun olarak da yine hoşuma gidecekti. Çünkü mücadele etmeyi severim. Aynı zamanda tenis de oynuyorum. Survivor'ı parçalarıyla yaşıyordum aslında hayatımda :) Survivor'a gidince parçalar birleşti.

Yarışmada tanıyıp "bir daha asla bir araya gelmem" dediğin isimler oldu mu?

İlk yarışmada Adem ile kavga ettik ama döndük beraber reklamda oynadık. Yarışma şartları bambaşka, açsın, özlem var. En ufak şeyde tartışabiliyorsun. Ama bitince herkes birbirinin gönlünü alabiliyor. Hiç görüşmem, dediğim kimse yok. Ama oturup çay kahve içmeyeceğim bir sürü insan var.