Emina Jahovic’den Sırbistan’da Türk usulü iftar

BEĞENİ MESAJLARI

Bu anları da "Ramazan'da Türkiye'nin geleneksel lezzeti" olarak sosyal medyasında paylaşan güzel şarkıcıya hayranlarından "Türk ünlüler bile değerlerimizi hiçe sayarken senin bunlara sahip çıkmanı alkışlıyoruz" yorumları yaptı.