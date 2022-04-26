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Emina Jahovic'den Sırbistan'da Türk usulü iftar

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.04.2022
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Emina Jahovic’den Sırbistan’da Türk usulü iftar

Emina Jahovic, memleketi Sırbistan’da ağabeyi Mirsad Türkcan’ın eşiyle iftar yaptı. Ramazan’da oruç tutan şarkıcı özel olarak çağırdığı bir aşçıya da çiğ köfte yaptırıp bir yanının Türk olduğunu gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz haftalarda "Oruç tutuyorum" diyerek gönülleri fetheden Boşnak asıllı Sırp şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Ağabeyi Mirsad Türkcan'ın eşi Dusica Jahovic Türkcan ve bir Sırp arkadaşıyla iftar yapan Emina, Türkiye'de geçirdiği yıllar sayesinde edindiği tecrübeleri de unutmadı. Sırbistan'da Türk bir aşcıya ulaşan Emina Jahovic, Gökhan Erdem isimli aşçıya çiğ köfte yaptırdı.

BEĞENİ MESAJLARI

Bu anları da "Ramazan'da Türkiye'nin geleneksel lezzeti" olarak sosyal medyasında paylaşan güzel şarkıcıya hayranlarından "Türk ünlüler bile değerlerimizi hiçe sayarken senin bunlara sahip çıkmanı alkışlıyoruz" yorumları yaptı.

Bu arada Emina Jahovic, küçüklüğünden beri oruç tuttuğunu ve Ramazan ayında ayrı bir huzur bulduğunu dile getirmişti.

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