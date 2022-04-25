Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Yokluk adası...
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de dokunulmazlık oyunları yakından takip ediliyor. Yarışmayı izleyenler bu akşam ünlülerin mi, gönüllülerin mi yarışmayı kazandı. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Yokluk adası...
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak ediliyor. Büyük heyecana sahne olan oyunlar yeni takımlar ile oynanmaya devam ediyor. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Yokluk adası...
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 24 Nisan Pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu 2-0'lık skorla Gönüllüler takımı kazanmıştı. 25 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan 88. yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu.
Survivor ilk kadınlar mücadelesini 8-1 'lik skorla gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler takımı erkekler mücadelesini 8-3 kazanarak toplamda 2-0'lık skorla dokunulmazlığın sahibi oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?
Survivor 2022 All Star 87.yeni bölümde eleme adayı olup yokluk adasına giden 3.eleme adayı 4 oyla Barış olmuştu. 25 Nisan Pazartesi akşamı son eleme adayı belli olacak.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Tv 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor'da elenen isim Salı günü belli olacak. Evirm, Barış ve Gökhan eleme potasında yer alıyor.
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