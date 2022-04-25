Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak ediliyor. Büyük heyecana sahne olan oyunlar yeni takımlar ile oynanmaya devam ediyor. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Yokluk adası...