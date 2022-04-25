Sanat dünyasını yıkan ölüm! Tunç Kökkaya'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu
İşletmeci ve basın danışmanı Tunç Kökkaya’nın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kökkaya’nın Zincirlikuyu Camisi’ndeki cenazesinde büyük üzüntü hakimdi. Törene katılan ünlü isimler gözyaşlarına boğuldu.
Sanat camiasının sevilen ismi, 90'lı yıllarda işletmecilik ve basın danışmanlığı ile adını duyuran Tunç Kökkaya, 58 yaşında hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kökkaya'nın cenazesi Zincirlikuyu Camisi'nden kaldırıldı. Cenazeye Nükhet Duru, İrem Derici, Cenk Eren, Deniz Akkaya, Deniz Seki, Hakan Akkaya, Yonca Evcimik, Selin Ciğerci, Yeliz, Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, yapımcı Polat Yağcı, iletişim danışmanı Özgür Aras gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.
KORONAVİRÜSE YENİLDİ
Törene katılan ünlü isimler, yakın dostlarını son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarını tutamadı.
Tunç Kökkaya, Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan Cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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