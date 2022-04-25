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Kuruluş Osman'ın yıldızı Celal Al Amerika’da Ermenilerin karşısına dikildi! Provokatörlere Türk bayrağıyla karşılık verdi

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Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Celal Al Amerika’da Ermenilerin karşısına dikildi! Provokatörlere Türk bayrağıyla karşılık verdi

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Abdurrahman Gazi karakteriyle hafızalara kazınan Celal Al, Amerika’da Ermenilerin karşısına dikildi. New York’ta Türkiye konsolosluğu önünde toplanan Erminlerin provokatif eylemlerine bozkurt işaretiyle karşılık veren oyuncu Al, 'Ne mutlu Türküm diyene!' sözleriyle haykırdı.

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