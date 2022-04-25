Reha Muhtar’ın okul kavgası büyüdü! Okul müdiresine el kaldırdığı...

'BU NASIL KALPSİZLİK!'

Reha Muhtar da sosyetik iş kadınına yanıt verdi: "Müdür ve müdür yardımcısına defalarca mesaj atıp 'Trafik var, 10 dakika gecikeceğim' dediğim halde 12 yaşındaki çocuklarımı yollara saldılar. Toplam 3 defa. Onları gittiğimde sokaktan topladım. Hiç kimseye hakaret etmedim. Hanımefendi alkollüydü, durumu anlayamamış."