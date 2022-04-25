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Reha Muhtar'ın okul kavgası büyüdü! Okul müdiresine el kaldırdığı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.04.2022
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Reha Muhtar’ın okul kavgası büyüdü! Okul müdiresine el kaldırdığı...

Reha Muhtar'ın sosyal medyadan başlattığı TED Koleji tartışması büyüdü. Muhtar, okulu eleştirince Özben Önal, Muhtar’ın okulun müdiresine el kaldırdığını iddia etti. Muhtar’dan yanıt geldi: “Hanımefendi alkollü olduğu için durumu anlayamamış.”

Reha Muhtar ile sosyetik Özben Önal'ın sosyal medyadaki polemiği sürüyor. Muhtar, "TED Koleji yönetimi, TED kolejlerine layık değil!" deyince polemik başladı.

Eski bir TED'li olan Önal, "Reha Bey, TED İstanbul Koleji okulunda avazınız çıktığı kadar bağırıp okul müdiresine el kaldırdığınızı unuttunuz galiba..." diye yazdı.

'BU NASIL KALPSİZLİK!'

Reha Muhtar da sosyetik iş kadınına yanıt verdi: "Müdür ve müdür yardımcısına defalarca mesaj atıp 'Trafik var, 10 dakika gecikeceğim' dediğim halde 12 yaşındaki çocuklarımı yollara saldılar. Toplam 3 defa. Onları gittiğimde sokaktan topladım. Hiç kimseye hakaret etmedim. Hanımefendi alkollüydü, durumu anlayamamış."

VİCDANSIZLIK

Ünlü televizyoncu, defalarca uyardığı halde 12 yaşındaki çocuklarının yönetim tarafından sokakta tek başlarına bırakıldığını iddia edip ekledi: "Bu vicdansızlıktır. Hangi anne baba böyle bir duruma isyan etmez!"

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