Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Kritik dokunulmazlık oyununda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımları kadınlar ve erkekler etapları sonrasında skor üstünlüğü olan takım ünlüler takımı oldu ve dokunulmazlık zırhını alarak ada konseyine rahat gitme şansını elde etti.