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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2022
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de hangi takımın dokunulmazlık oyununu kaybettiği merak ediliyor. Takımların değişmesi sonrasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı belli olacak. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dün akşam oynanan dokunulmazlık ve iletişim ödülünü kazanan ünlüler eleme adayı olarak Evrim'i göstermişti. Gözler bugün oynanacak dokunulmazlık oyununa çevrildi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Kritik dokunulmazlık oyununda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımları kadınlar ve erkekler etapları sonrasında skor üstünlüğü olan takım ünlüler takımı oldu ve dokunulmazlık zırhını alarak ada konseyine rahat gitme şansını elde etti.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda zorlu mücadeleden galip ayrılan ünlüler takımı iletişim ödülünün de sahibi olarak sevdikleriyle görüşme şansını elde etti.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Acun Ilıcalı moderatörlüğünde TV8 ekranlarında 23 Nisan 2022 Cumartesi günü yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasının en önemli safhalarından olan ada konseyinde dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı takım içerisinde eleme adayı oylaması yaparak haftanın 2. eleme adayını belirlendi.

Yapılan oylamada ismi çıkan yarışmacılar ve oy sayıları şöyle;

EVRİM - 5

PARVİZ - 2

Bu sonuçla en fazla eleme adayı oyu alan Evrim Keklik, haftanın 2. eleme adayı seçilerek yokluk adasına gönderildi.

SURVİVOR 24 NİSAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Henüz dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

1 - GÖKHAN

2 - EVRİM

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