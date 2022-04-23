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Yıldız Tilbe’den flaş hamle! Hapis cezası alacaklar

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.04.2022
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Yıldız Tilbe’den flaş hamle! Hapis cezası alacaklar

Sokak köpekleri nedeniyle tepki çeken ve hayvan severler tarafından dava açılan Yıldız Tilbe, Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto için harekete geçti. Kendisinin kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla sunucular hakkında konuşmama kararı aldırdı. Sunucular 1 ay boyunca Tilbe halkında konuşurlarsa hapis cezasına çarptırılacaklar.

Sanatçı Yıldız Tilbe, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından sokak köpekleri ilgili paylaşımlarda bulunmuş, paylaşımlarında 'saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya' ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşım sonrası bazı hayvan severler ile hayvan haklarını koruyan kurumlar, Yıldız Tilbe hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunurken, Tilbe'de kendisine hakaret edildiğini iddia ederek aralarında ünlülerin de bulunduğu 26 kişi 11 kurum hakkında şikayette bulunmuştu.

KORUMA KARARI TALEP ETTİ

Yıldız Tilbe, kendisi üzerinden gündem oluşturduklarını, konuyu köpürttüklerini ve kendisine 'cahil kadın, hayvan düşmanı, akıl sağlığı bozuk, sen geber' şeklinde söylemlerde bulunduklarını iddia ederek sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında korunma talebinde bulundu.

KARARA UYMAZLARSA HAPİS YATACAKLAR

Talebi değerlendiren mahkeme, davalılar Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun 1 ay süreyle Yıldız Tilbe'ye yönelik şiddet tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamalarına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemelerine hükmetti. Mahkeme ayrıca, 3 sunucunun karara uymaması halinde 3 günden 10 güne kadar 'zorlama hapis' uygulanmasına karar verdi.

Öte yandan tartışmaların hızı kesilmemişken Tilbe'den yine hayvanseverleri kızdıracak bir paylaşım geldi.

Tüylerini boyadığı kedisini 'hehe' notuyla paylaşan Tilbe, kısa sürede sosyal medyanın gündemine girdi. Bu paylaşımdan sonra Yıldız Tilbe'ye sosyal medyadan tepki yağdı.

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