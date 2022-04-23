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Kemal Gülman’dan 8.5 yıldır boşanamayan Feryal Gülman olaylı yalıyı 245 milyona sattı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.04.2022
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Kemal Gülman’dan 8.5 yıldır boşanamayan Feryal Gülman olaylı yalıyı 245 milyona sattı

İhanet nedeniyle Kemal Gülman’a boşanma davası açan Feryal Gülman, uzun yıllardır satmaya çalıştığı Bebek’teki villasına sonunda alıcı buldu. 8.5 yıldır boşanmaya çalıştığı Kemal Gülman’ın satışı engellemek için mahkemeye başvurduğu yalı, Fransız bir yatırım şirketine satıldı.

Feryal Gülman, aldatıldığı için boşanmak istediği ama 8.5 yıldır boşanamadığı Kemal Gülman ile ayrılmadan önce birlikte yaşadıkları yalıyı sattı.

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, olayın perde arkasını yazdı. İşte Cankurt'un bugünkü yazısı;

Kemal Bey, yalının satışını engellemek için mahkemeye başvurmuş ancak yalının yüzde 52'si Feryal Hanım'ın, yüzde 48'i de oğulları Aslan'ın üzerine olduğu için yasal yoldan bir şey yapamayınca işi alıcıların gözünü korkutmaya kadar götürmüştü.

Bu yüzden de Feryal Hanım 1.5 yıldır yalıyı satamamıştı. Feryal Hanım'ın, eşinden ayrıldıktan sonra boşalttığı ve dizilere kiraya verdiği Bebek'teki yalısını sonunda bir Fransız yatırım şirketine sattığını öğrendim.

Kaça sattığı bilgisine de ulaştım; tam 245 milyon liraya… Feryal Hanım bu parayla ne yapacak bilmiyorum ama yalıyı sattığı için çok mutluymuş. Bu arada Feryal Hanım, geçen kasımda sonuçlanan boşanma davasından da 60 milyon lira tazminat almaya hak kazanmıştı ama Kemal Gülman itiraz ettiği için ne bu parayı alabildi ne de boşanabildi.

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