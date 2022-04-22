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Ajda Pekkan yeni dairelerini vinçle gezdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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Ajda Pekkan yeni dairelerini vinçle gezdi

İstanbul ve Bodrum'da lüks villaları bulunan Ajda Pekkan yeni yatırımını Kıbrıs'a yaptı. İki yeni ev satın alan Süperstar, daireleri de vince çıkarak gezdi.

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