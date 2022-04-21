Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Survivor 2022 Mavi, Kırmızı takım nasıl oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyen yarışmacılar bu kez Gönüllüler ve Ünlüler takımındaki dengesizliğin oyunlara yansımasıyla beraber kırmızı ve mavi takım olarak karma şekilde ikiye ayrılacak. İşte, Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Survivor 2022 Mavi, Kırmızı takım nasıl oldu? Ünlüler ve Gönüllüler yeni takım...