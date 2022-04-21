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Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Survivor 2022 Mavi, Kırmızı takım nasıl oldu? Ünlüler ve Gönüllüler yeni takım...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2022
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Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Survivor 2022 Mavi, Kırmızı takım nasıl oldu? Ünlüler ve Gönüllüler yeni takım...

Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor All Star'da yeni takımlar bu akşam belli olacak. 2022 sezonuna Ünlüler ve Gönüllüler takımı olarak başlayan yarışmacılar şimdi ise karma şekliyle Kırmızı ve Mavi takım olarak ikiye ayrılacak. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2022'de yeni takımlar merak ediliyor. İşte, Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Survivor 2022 Mavi, Kırmızı takım nasıl oldu? Ünlüler ve Gönüllüler yeni takım...

Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Survivor 2022 Mavi, Kırmızı takım nasıl oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyen yarışmacılar bu kez Gönüllüler ve Ünlüler takımındaki dengesizliğin oyunlara yansımasıyla beraber kırmızı ve mavi takım olarak karma şekilde ikiye ayrılacak. İşte, Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Survivor 2022 Mavi, Kırmızı takım nasıl oldu? Ünlüler ve Gönüllüler yeni takım...

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLACAK?

19 Nisan tarihin TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor eleme konseyinde takımların karışacağını duyurmuştu. Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrasında yarışmanın sıkı takipçileri hangi yarışmacıların farklı takımlarda mücadele edeceğini oldukça merak etmeye başladı.

Survivor son bölümde (20 Nisan) ödül oyunu oynanmasının ardından bugün Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılacak olan ada konseyinde takımı değişen yarışmacılar belli olacak.

Acunn.com üzerinden yayınlanan Survivor yeni bölüm fragmanında bazı yarışmacıların oldukça heyecanlı olduğu görülürken kimi yarışmacıların haya kırıklığı yaşadığı görüldü.

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyordu;

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyordu;

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

Elemeler sonrası ünlüler takımında az sayıda kadın yarışmacı kalınca takımlar arasında büyük bir eşitsizlik söz konusu oldu.Bu durum oyunlara direkt olarak yansırken Acun Ilıcalı durum sonrası takımların karışıp karışmaması sorusunu instagram üzerinden yaptığı anketle izleyicilere sordu.

Yeni takımlar bu akşam yayınlanan bölümde belli olacak.

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