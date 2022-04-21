Camdaki Kız Feride öldü mü, diziden ayrılacak mı? Camdaki Kız Nur Sürer diziden ayrılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son bölümlerde Nalan ve Hayri arasındaki aşk giderek alevlenirken bu haftaki fragmanda ikili arasındaki yakınlığı Sedat da öğrenecektir. İşte, Camdaki Kız Feride öldü mü, diziden ayrılacak mı? Camdaki Kız Nur Sürer diziden ayrılıyor mu?