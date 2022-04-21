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Camdaki Kız Feride öldü mü, diziden ayrılacak mı? Camdaki Kız Nur Sürer diziden ayrılıyor mu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2022
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Camdaki Kız Feride öldü mü, diziden ayrılacak mı? Camdaki Kız Nur Sürer diziden ayrılıyor mu?

Camdaki Kız Feride öldü mü, diziden ayrılacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde birbirinden ünlü oyuncuları barındıran Camdaki Kız dizisinde Feride rolüne hayat veren Nur Sürer'in yapımdan ayrılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İşte, Camdaki Kız Feride öldü mü, diziden ayrılacak mı? Camdaki Kız Nur Sürer diziden ayrılıyor mu?

Camdaki Kız Feride öldü mü, diziden ayrılacak mı? Camdaki Kız Nur Sürer diziden ayrılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son bölümlerde Nalan ve Hayri arasındaki aşk giderek alevlenirken bu haftaki fragmanda ikili arasındaki yakınlığı Sedat da öğrenecektir. İşte, Camdaki Kız Feride öldü mü, diziden ayrılacak mı? Camdaki Kız Nur Sürer diziden ayrılıyor mu?

FERİDE ÖLECEK Mİ?

Feride, geçtiğimiz bölümlerde vasiyetini kaleme almıştı. Ancak Feride'nin ölüm ölmediği, dizideki akıbetine yönelik henüz bir detay bulunmuyor.

Ekrana uyarlandığı kitapta ise Feride'nin hayatına son verdiği okuyucular tarafından öne sürülüyor.

NUR SÜRER KİMDİR?

Sürer, 1954 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut, baba tarafından Dağıstan kökenli olan oyuncu, eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı.

Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı.

İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oscar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.

Sürer, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırdı.

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