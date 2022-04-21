Hande Erçel’den Kaan Yıldırım paylaşımı! Aşklarını ilan etti

KAÇMAYA SON VERİYORLAR

Güzel oyuncu da dün aynı oyundan fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak "Evet beraberiz" mesajını verdi. Bu arada birbirlerinden çok etkilenen ikilinin, kısa süre sonra gazetecilerin karşısına el ele çıkma kararı aldığı da söyleniyor.