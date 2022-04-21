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Hande Erçel'den Kaan Yıldırım paylaşımı! Aşklarını ilan etti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.04.2022
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Hande Erçel’den Kaan Yıldırım paylaşımı! Aşklarını ilan etti

Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım'la birliktelik yaşamaya başlayan Hande Erçel, Londra tatiline çıkmıştı. Hayranları tarafından aynı karede görüntülenen ikili, yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan etti. Erçel, yakışıklı oyuncunun ardından ‘Frozen’ (Dondurulmuş) isimli gösteriden kareler paylaşarak “Evet birlikteyiz” mesajını verdi.

Sürpriz aşklarıyla magazin gündemine yerleşen Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, konuyla ilgili sessiz kalmıştı.

Birlikte Londra tatiline çıkan ikili, hayranları tarafından aynı karede görüntülendi ancak beraber fotoğraf paylaşmadı.

Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Theatre Royal'de sergilenen Disney'in ünlü 'Frozen' isimli oyunundan kareleri paylaştı.

KAÇMAYA SON VERİYORLAR

Güzel oyuncu da dün aynı oyundan fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak "Evet beraberiz" mesajını verdi. Bu arada birbirlerinden çok etkilenen ikilinin, kısa süre sonra gazetecilerin karşısına el ele çıkma kararı aldığı da söyleniyor.

Öte yandan eski aşkı Kerem Bürsin ile rol aldığı dizisi iyi reyting alan Hande Erçel'e şimdiki aşkı Yıldırım ile aynı projede yer alması için de teklif yağdığı konuşulanlar arasında...

Erçel, dün Londra albümü yapıp gösteriden bu kareyi paylaştı. Yıldırım da geçtiğimi günlerde 'Frozen' isimli oyundan bu paylaşımı yapmıştı.

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