Filistinli güzel Bella Hadid’in paylaşımı oldukça dikkat çekti! O camiye hediye yağıyor

MAHMUT HOCA'YA DESTEK İÇİN SEFERBERLİK

Hadid'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle cami dolup taşmaya, sadece 5. Levent'ten değil İstanbul'un her yerinden aileler çocuklarını bu camiye getirmeye başladı. Bu arada Mahmut Hoca'ya destek için Türkiye'nin her yerinde kampanyalar yapılıyor. Kimileri çocuklar için camiye çikolata, cips, dondurma gönderiyor, kimileri de minikler için oyuncak yolluyor.