Filistinli güzel Bella Hadid’in paylaşımı oldukça dikkat çekti! O camiye hediye yağıyor
Filistinli manken Bella Hadid’in Hacı Osman Torun Camii imamının çocuklarla birlikte oynadığı teravih treni oyununu sosyal medya hesabından paylaşması oldukça ses getirdi. Türkiye’nin her bölgesinden minikler için camiye çikolata, cips, dondurma ve oyuncak yollanıyor.
Filistinli manken Bella Hadid'in Hacı Osman Torun Camii imamının çocuklarla birlikte oynadığı teravih treni oyununu sosyal medya hesabından paylaşması oldukça yankı uyandırdı.
İSLAM'I SEVDİRME GAYRETİ
İstanbul 5. Levent'teki Hacı Osman Torun Camii imamı Mahmut Eroğlu'nu artık dünya tanıyor. Mahmut Hoca'nın gelen çocuklara, dinimizi ve camiyi sevdirmek için oynattığı teravih treni oyunu, büyük takdir topluyor.
Çocuklarla içli dışlı olan Eroğlu'nun görüntülerini, Filistin davasının öncü savunucularından Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid de paylaştı.
MAHMUT HOCA'YA DESTEK İÇİN SEFERBERLİK
Hadid'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle cami dolup taşmaya, sadece 5. Levent'ten değil İstanbul'un her yerinden aileler çocuklarını bu camiye getirmeye başladı. Bu arada Mahmut Hoca'ya destek için Türkiye'nin her yerinde kampanyalar yapılıyor. Kimileri çocuklar için camiye çikolata, cips, dondurma gönderiyor, kimileri de minikler için oyuncak yolluyor.
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