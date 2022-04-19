19 Nisan Survivor kim elendi, gitti? Suvivor bu akşam hangi yarışmacı elendi? Nisa, Yağmur, Ayşe, Evrim arasından elenen isim...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gönüllüler takımı, ünlülere karşı bu zamana kadar aldıkları en ağır mağlubiyet ile haftayı tamamladı. Dört dokunulmazlık oyununda da kaybeden taraf gönüllüler oldu ve dört ismi potaya soktu. Akabinde elemeden hemen önce beklenen ödül için zorlu bir mücadele gerçekleşti.

Haftanın ödülü ise bir hafta boyunca uyku çekecekleri yataklar ve Bursa kebabı yemeği oldu.