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19 Nisan Survivor kim elendi, gitti? Suvivor bu akşam hangi yarışmacı elendi? Nisa, Yağmur, Ayşe, Evrim arasından elenen isim...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2022
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19 Nisan Survivor kim elendi, gitti? Suvivor bu akşam hangi yarışmacı elendi? Nisa, Yağmur, Ayşe, Evrim arasından elenen isim...

19 Nisan Survivor kim elendi, gitti? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de hangi isimin adaya veda edeceği merak ediliyor. Ünlüler ve Gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belli oldu. İşte, 19 Nisan Survivor kim elendi, gitti? Suvivor bu akşam hangi yarışmacı elendi? Nisa, Yağmur, Ayşe, Evrim arasından elenen isim...

19 Nisan Survivor kim elendi, gitti? Suvivor bu akşam hangi yarışmacı elendi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022 All Star'da adaya veda edecek isim merak ediliyor. Gönüllüler takımından Nisa, Yağmur, Evrim ve Ayşe'nin eleme adayı olduğu akşamda elenen isim sorgulanıyor. İşte, 19 Nisan Survivor kim elendi, gitti? Suvivor bu akşam hangi yarışmacı elendi? Nisa, Yağmur, Ayşe, Evrim arasından elenen isim...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gönüllüler takımı, ünlülere karşı bu zamana kadar aldıkları en ağır mağlubiyet ile haftayı tamamladı. Dört dokunulmazlık oyununda da kaybeden taraf gönüllüler oldu ve dört ismi potaya soktu. Akabinde elemeden hemen önce beklenen ödül için zorlu bir mücadele gerçekleşti.

Haftanın ödülü ise bir hafta boyunca uyku çekecekleri yataklar ve Bursa kebabı yemeği oldu.

Kadınlar mücadelesini 8-7 ünlüler kazandı. Erkekler yarışının kazananı da gönüllüler oldu ve en iyiler turuna geçildi. 3-0'lık en iyiler turunun ve ödülün kazananı gönüllüler oldu.

Oyun esnasında Nagihan'ın oyunun ardından atış yapması konusunda Hikmet'in uyarması, gerginliğe neden oldu. Nagihan, yaşanaların ardından Hikmet'e sert sözler sarf etti. Hikmet de bu nedenle oyun alanından uzaklaştı. Ödül oyununun son bulmasının hemen ardından Murat Ceylan, yaşanan gerilimle ilgili Nagihan'a, ''Ben bugün senin daha soğuk kanlı olup bir yerde durmanı çok istedim.Çünkü benim tanıdığım Nagihan sinirlenir, kızar ama bir yerde durur. Hiçbir isim bu kadar kötü sözü kaldıramaz.'' ifadelerini kullanırken Hikmet'e de soğukkanlılığı nedeniyle teşekkür etti.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da yokluk adasına giden 4. isim Yağmur oldu...

İlk üç eleme adayı Evrim Keklik, Ayşe Yüksel ve Nisa Bölükbaşı olmuştu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenecek isim 19 Nisan salı günü gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olacak. Elenen isim belli olduğunda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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