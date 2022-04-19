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Şarkıcı Murda'ya hapis şoku! Cezası belli oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
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Şarkıcı Murda’ya hapis şoku! Cezası belli oldu

Rapçi Murda’ya "Eh Baba", "Pahalı" ve "Duman" adlı parçalarındaki bazı ifadelerin uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımını özendirdiği öne sürülerek dava açıldı. Hakim, suçlamaları reddeden Murda ile ilgili uyarıcı maddeye özendirme suçundan 4 sene 2 ay hapis almasına karar verdi. Murda ise ifadesinde, "Hollanda'da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim." dedi.

Hollandalı Rapçi Murda'nın "Eh Baba", "Pahalı" ve "Duman" adlı parçalarındaki bazı ifadelerin uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımını özendirdiği iddia edilmişti. Murda hakkında hazırlanan iddianamede "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan 5 seneden 10 seneye kadar hapsi talep edilmişti.

YURT DIŞI YASAĞI GETİRİLDİ

Murda, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yaptıktan sonra hakkındaki yakalama kararı uyarınca gözaltına alınmıştı. Savcılığa çıkarılan Önder Doğan, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

"ORADA BU MADDELERİN KULLANIMI SERBEST"

Murda ifadesinde, "İki tane 'Duman' isimli şarkım var. Türkiye'de söylediğim 'Duman' adlı şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. 'Pahalı' ve 'Eh Baba' şarkıları da benim. Hollanda'da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır. Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir" diyerek suçlamaları reddetmişti.

4 SENE 2 AY HAPİS CEZASI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Murda'nın avukatı ''Duman şarkısı YouTube'da yayınlanmamış, konserlerinde söylenmemiştir. Şarkını sosyal medyadan paylaşılmasına engel olunamamıştır. Beraatını talep ediyoruz'' dedi. Mahkeme ünlü rapçiye ''Uyuşturucu maddeye özendirmek'' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

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