Aylin Kontente ve Alper Kul’un zorlu saatleri! Çocukları virüs kapıp…

Aylin Kontente ile Alper Kul'un çocukları ile birlikte tatil yapmak üzere İngiltere'ye gitti. Londra tatili, çiftin çocuklarına bulaşan bir virüs sebebiyle kabusa dönüştü. Çiftin çocukları tatilde bir virüs kaptı. Aylin Kontente ve Alper Kul hastaneye gitti ancak sağlık sistemiyle problemler yaşadı.