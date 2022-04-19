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Aylin Kontente ve Alper Kul’un zorlu saatleri! Çocukları virüs kapıp…

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Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
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Aylin Kontente ve Alper Kul’un zorlu saatleri! Çocukları virüs kapıp…

Alper Kul ile Aylin Kontente çifti Londra'da zorlu bir gün geçirdi. Evli çiftin çocukları bir virüs kaptı ve 8 saat boyunca adeta kıvrandı. Oyuncu Alper Kul ile Aylin Kontente'nin çocuklarına Londra’daki doktorlar müdahale edemeyince Türk doktorlar imdatlarına koştu.

Aylin Kontente ile Alper Kul'un çocukları ile birlikte tatil yapmak üzere İngiltere'ye gitti. Londra tatili, çiftin çocuklarına bulaşan bir virüs sebebiyle kabusa dönüştü. Çiftin çocukları tatilde bir virüs kaptı. Aylin Kontente ve Alper Kul hastaneye gitti ancak sağlık sistemiyle problemler yaşadı.

"8 SAAT SÜREN…"

Oyuncu Aylin Kontente Takvim'in haberine göre; "Harika başlayan tatilimiz çocuklara geçen bir virüs sebebiyle tam 8 saat süren kramp ve istifra ile çok üzücü bir hal aldı" dedi. Aylin Kontente çareyi Türkiye'de doktoruna ulaşmakta buldu.

Doktor Murat Kandemir, İstanbul'dan Londra'da yaşayan bir Türk hastasıyla irtibata geçti ve ona tedbir olarak yazdığı ilacın oyuncu çiftin çocuklarına ulaştırılmasını sağladı.

Bu arada Londra'da yaşayan birkaç Türk doktor ile bir Türk kliniği sahibiyle çalışanları da Aylin Kontente için ellerinden geleni yaptı.

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