18 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri 18 Nisan Survivor kim elendi, gitti? Suvivor bu akşam hangi yarışmacı elendi? SMS sıralaması...

18 Nisan Survivor kim elendi, gitti? Suvivor bu akşam hangi yarışmacı elendi? SMS sıralaması...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2022
ABONE OL
18 Nisan Survivor kim elendi, gitti? Suvivor bu akşam hangi yarışmacı elendi? SMS sıralaması...

18 Nisan Survivor kim elendi, gitti? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de hangi isimin adaya veda edeceği merak ediliyor. Ünlüler ve Gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı belirlenecek. İşte, 18 Nisan Survivor kim elendi, gitti? Suvivor bu akşam hangi yarışmacı elendi? SMS sıralaması...

18 Nisan Survivor kim elendi, gitti? Suvivor bu akşam hangi yarışmacı elendi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı belirlenecek. 4. eleme adayının belirlenmesinin ardından yarışmaya veda eden isim belli olacak. İşte, 18 Nisan Survivor kim elendi, gitti? Suvivor bu akşam hangi yarışmacı elendi? SMS sıralaması...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da 18 Nisan Pazartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım ÜNLÜLER oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da yokluk adasına gidecek 4. isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

İlk iki eleme adayı Evrim Keklik, Ayşe Yüksel ve Nisa Bölükbaşı olmuştu...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim Salı günü belli olacak...

SURVIVOR'DA YENİ DÖNEM VE YOKLUK ADASI

Acun Ilıcalı Survivor'daki yeni dönemin detaylarını ve yokluk adasını anlattı. "Bundan sonra dokunulmazlık dört tane olacak. Bundan sonra dördüncü eleme adayını performans birincisi belirlemeyecek. Bu haftadan itibaren aday olan isimler yine bir yolculuk yapacak. Gideceğiniz yerin adı yokluk adası. Yokluk adası şartları şöyle:

Bu seferki adada 24 saat kalacaksınız. Tek başınıza kalacaksınız. Teknik ekipten hiçkimse olmayacak, eviniz olmayacak, sadece bir battaniye ve siz olacaksınız. 24 saat hiçkimse yok, konuşabileceğiniz tek şey güvenlik kamerası olacak. Hiçkimseyle konuşmadan 24 saat geçireceksiniz.

Eğer çekimlerden dolayı süre uzarsa takımınıza katılabileceksiniz. Bir avuç pirinciniz olacak ve sınırsız suyunuz olacak. Günün belli vakitlerinde güvenlik kamerasına belli bir işaret yapıp konuşma yapacaksınız. Gece de evsiz birt ortamda o şartlarda yaşayacaksınız.

Yakınlarda abir yerde sağlık ekibimiz olacak. Biz sizi izleyeceğiz ve herhangi bir tehlike söz konusu değil" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA