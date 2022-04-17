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Duygu Sarışın hüsrana uğradı! Çağatay Ulusoy tüm planları bozdu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.04.2022
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Duygu Sarışın hüsrana uğradı! Çağatay Ulusoy tüm planları bozdu

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Evlenip anne olmak isteyen 34 yaşındaki güzel oyuncu, Ulusoy’un evliliğe mesafeli tutumuyla hüsrana uğradı.

Güzel oyuncu Duygu Sarışın ile yaklaşık 6 yıldır aşk yaşadığı Çağatay Ulusoy ilişkisinde soğuk rüzgarlar esmeye başladı.




Haklarında sürekli "Ayrıldılar" haberleri çıkan ve bu iddiaları yalanlayan ikili, ilişkilerine devam etse de aşklarındaki büyünün bozulduğu öğrenildi.




Konuşulanlara göre Duygu Sarışın, yakın dostları Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in anne-baba olma sürecinde yaşadıklarından etkilendi.




Dostlarının mutluluğunu gördükçe kendisi de yuva kurup anne olmak istediğini Ulusoy'a söyleyen 34 yaşındaki güzel oyuncu, beklemediği bir cevap aldı.




Ulusoy'un düşen kariyerini tekrar çıkarmak için odaklandığını ve evliliğe mesafeli olduğunu gören oyuncu, arkadaşlarına dert yandı.




Uzun süredir birlikte görüntü vermeyen ikiliden Sarışın, önceki gün, oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan Tatlıtuğ çiftini hastanede tek başına ziyaret etti.




Ulusoy'un sette olduğunu söyleyen Sarışın, bebeği soran muhabirlere "Çok güzel, çok tatlı bir hayli keyifli bir anneyle bebek gördüm" dedi. Güzel oyuncu ilişkisiyle ilgili sorulara ise cevap vermedi.

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