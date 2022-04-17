Duygu Sarışın hüsrana uğradı! Çağatay Ulusoy tüm planları bozdu







Ulusoy'un sette olduğunu söyleyen Sarışın, bebeği soran muhabirlere "Çok güzel, çok tatlı bir hayli keyifli bir anneyle bebek gördüm" dedi. Güzel oyuncu ilişkisiyle ilgili sorulara ise cevap vermedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN