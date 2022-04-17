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Nurgül Yeşilçay'dan evlilik sorusuna ilginç cevap: Üşeniyoruz

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.04.2022
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Nurgül Yeşilçay’dan evlilik sorusuna ilginç cevap: Üşeniyoruz

Nurgül Yeşilçay ve 4 yıldır birlikte olduğu Necati Kocabay’ın yuva kurma hayali devam ediyor. Çok mutlu olduğunu söyleyen Yeşilçay, “Evlilik için üşenme aşamasını geçemedik” dedi.

Nurgül Yeşilçay, önceki gece Arnavutköy'de bir mekanda oğlu Osman Nejat Özer ve sevgilisi Necati Kocabay ile akşam yemeğindeydi.




Soruları yanıtlayan oyuncu, "Ailece akşam yemeği yedik. Londra'da oyunum vardı harika geçti.




Osman'ın da oyunu vardı. O da çok güzeldi" dedi. Güzel oyuncu eski eşi Cem Özer'in "Necati Bey, Nurgül'e çok iyi geliyor" açıklamasıyla ilgili de konuştu.




Yeşilçay, "Bence de çok iyi geliyor, Necati de Cem ile tanışmak istedi ama fırsatımız olmadı.




Gerçi eski kocayla da görüşmenin pek bir manası yok. Her dakika görüşürsen eski koca olmaz" diyerek kahkaha attı.




Evliliği yılan hikayesine dönen Yeşilçay "Evlilik hazırlıklarına üşeniyoruz.




Üşenme aşamasını geçemedik. Herkes 'Biz hallederiz' dedi. Hava attılar ama ortada kimse yok" diyerek dostlarına sitem etti.

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