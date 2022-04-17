Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Kavuşacağız biliyorum
Oğlu Pars’ı ölümünün 2. yılında anan Ebru Şallı, yine yürekleri dağladı. Ünlü sunucu Pars’a “Ponçiğim sen benimlesin. 2 yıl değil, 200 yıl da geçse seninle bu anı tekrar yaşayacağız. Kavuşacağız biliyorum... O eşsiz kokunu yine içime çekeceğim!” diyerek seslendi.
Ebru Şallı, dün yine acı ve özlem dolu bir gün yaşadı.
2020 yılında lenfomayla mücadele eden 10 yaşındaki Pars'ın ölümüyle yıkılan Şallı, 'Ponçiğim' dediği oğlunun 2. ölüm yıl dönümünde sosyal medyada yürek yakan paylaşımlara imza attı.
Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Pars'ı 16 Nisan 2020'de kaybeden ünlü manken, önceki gün Instagram hesabından arka arkaya paylaşımlar yaptı.
Oğluyla unutulmaz anlarını takipçileriyle paylaşın Şallı altına şu duygusal notu düştü: "Ponçiğim sen benimlesin. 2 yıl değil, 200 yıl da geçse seninle bu anı tekrar yaşayacağız. Kavuşacağız biliyorum. O eşsiz kokunu yine içime çekeceğim. Kelimelerin yetmediği bir noktadayım... Seni tarifsiz seviyorum."
Hikaye bölümünden art arda Pars paylaşımları yapan eski manken; "Meleğim", "Aşk", "Bal", "Kalbim," Ponçiğim" mesajlarıyla, oğluna seslendi.
Ebru Şallı, oğluna yazdığı bir mektupta "O günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum. Bana gönderdiği eşsiz melek kokusuyla nefes almaya devam ediyorum. Delirdim sanmayın, çok yakınlarıma koklattım ve ponçiğin kokusu olduğunu onlar da onayladı" sözleriyle de oğluyla yaşamaya devam ettiğini söylemişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Benzine zam var mı? 2022 motorin (mazot), benzin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi...
- Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Giresunspor BJK maçı hangi kanalda?
- AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? 2022 MEB açık lise 3. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman?
- Fitre ne zaman, kimlere verilir? Kardeşe, toruna, akrabaya fitre verilir mi? 2022 fitre miktarı ne kadar?
- Oruçluyken ruj sürmek orucu bozar mı? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu açıkladı! Nemlendirici ya da ruj sürmek...
- 18 Nisan'da okul var mı? Ara tatil ne zaman bitiyor? 2022 ara tatil kaç gün sürecek? MEB ara tatil takvimi
- Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi? 2022 bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili birleşecek mi? Son gelişmeler
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB BİLSEM değerlendirme sınavı son gün ne zaman?
- Diyanet 2022 umre fiyatları ne kadar? Umre ne zaman yapılacak? Umre ziyaretleri için tarih belli oldu
- Kritik toplantı: Maske yasağı kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, metro ve otobüste maske zorunluluğu kalkıyor mu?
- Sözleşmelilere kadro müjdesi son dakika: 2022 sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Öğretmen, hemşire...
- Bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? SON DAKİKA HABERLER