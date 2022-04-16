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Survivor Adem sakatlandı mı, neden yok? Survivor 2022 Adem Kılıçcı diskalifiye mi olacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2022
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Survivor Adem sakatlandı mı, neden yok? Survivor 2022 Adem Kılıçcı diskalifiye mi olacak?

Survivor Adem sakatlandı mı, neden yok? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de sakatlık şoku yaşanıyor. Son bölümde Ünlüler takımında yer alan Adem'in sakatlanması sonrasında alınacak karar merak ediliyor. İşte, Survivor Adem sakatlandı mı, neden yok? Survivor 2022 Adem Kılıçcı diskalifiye mi olacak?

Survivor Adem sakatlandı mı, neden yok? Survivor 2022 Adem Kılıçcı diskalifiye mi olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor Adem, Ünlüler takımının yarışmacıları arasında yer alıyor. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Adem'in bir sakatlık yaşadığı ekranlara geliyor. İşte, Survivor Adem sakatlandı mı, neden yok? Survivor 2022 Adem Kılıçcı diskalifiye mi olacak?

SURVIVOR'DA ADEM'İN SON DURUMU NEDİR?

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, "Şimdi burada kafalardaki soru şu: İki takım arasında kadrosal değişim olmalı mı? Şu anda Adem'in sakatlığıyla bu biraz daha gündeme gelmiş oldu. Size bu konuyla ilgili yeni bir bilgi vereceğim" dedi. Ilıcalı'nın yaptığı bu açıklama sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

SURVIVOR ADEM KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 5 Mart 1986 yılında Ağrı'da doğmuştur. 35 yaşında olan ve aslen Ağrılı olan Adem, 11-12 yaşlarından bu yana boks ile ilgilenmiştir. Beş kardeş olduklarını belirten Adem Kılıçcı'nın 2 kız 2 de erkek kardeşi var. Baba tarafının Kafkaslardan Ağrı'ya göçen Türklerden olduğu aktaran Adem Kılıçcı, anne tarafının ise Erzumlu olduğunu ifade ediyor.

Boyu 1.85 olan Adem Kılıçcı'nın kilosu ise 75'tir. 21 yaşına kadar Ağrı'da kaldığını ve sonrasında İstanbul'a geldiğini söyleyen Adem Kılıçcı, çocukluğunun çok hareketli geçtiğini belirtiyor. Bu yıllarda harçlığını çıkarmak için su ve limonata sattığını söyleyen Survivor Adem, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği de yapmaktadır.

Eğitim hayatı da merak edilen Survivor Adem, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi mezunudur. İlköğrenimi de bu şehirde okuyan Adem, İstanbul'a geldikten sonra Fenerbahçe Boks Şubesi üyesi olmuştur.

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