Survivor Adem sakatlandı mı, neden yok? Survivor 2022 Adem Kılıçcı diskalifiye mi olacak?

Boyu 1.85 olan Adem Kılıçcı'nın kilosu ise 75'tir. 21 yaşına kadar Ağrı'da kaldığını ve sonrasında İstanbul'a geldiğini söyleyen Adem Kılıçcı, çocukluğunun çok hareketli geçtiğini belirtiyor. Bu yıllarda harçlığını çıkarmak için su ve limonata sattığını söyleyen Survivor Adem, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği de yapmaktadır.

Eğitim hayatı da merak edilen Survivor Adem, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi mezunudur. İlköğrenimi de bu şehirde okuyan Adem, İstanbul'a geldikten sonra Fenerbahçe Boks Şubesi üyesi olmuştur.