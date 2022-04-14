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Sosyal medyayı sallayan 'Samsak Döveci' türküsü kriz çıkardı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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Sosyal medyayı sallayan ’Samsak Döveci’ türküsü kriz çıkardı!

Son günlerde sosyal medyayı sallayan ve herkesin diline dolanan Samsak Döveci isimli şarkı kriz çıkardı. Serkan Çağrı’nın çalıp Elif Buse Doğan’ın söylediği Samsak Döveci isimli anonim türkü popüler olunca iki dostun arası açıldı.

Kütahya Tavşanlı yöresine ait Samsak Döveci isimli anonim türkü yıllar sonra yeniden ortalığı sallıyor. Serkan Çağrı'nın klarnet çalıp Elif Buse Doğan'ın yorumladığı eser kısa sürede dinlenme rekorları kırınca türkü paylaşılamadı.

Doğan türküyü yalnız başına okuyup single olarak çıkarmak istedi. Bu duruma bozulan ünlü klarnetçi ise müziklerini ekibiyle birlikte yeniden hazırladı, eseri de başkasına okutup dijital platformlara koydu.




'KİMSEYLE KÜS DEĞİLİM'
Çağrı, "Buse, grup olarak yaptığımız parçayı, kendine mal etmeye çalıştı. Hakkaniyetli bir davranış olmadı, bana ayıp etti. Kardeşim gibi gördüğüm birinden böyle bir davranışı hiç beklemezdim.Yakıştıramadım" dedi.

Elif Buse Doğan ise, "Kimseyle küs falan değilim, bunlar profesyonel işler. Serkan Çağrı ile TV programımız devam ediyor, başka projelerde de bizi yan yana görebilirsiniz" diye konuştu.

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