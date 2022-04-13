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O Ses Türkiye Yansı Dilan Özçolpan kimdir, kaç yaşında? Yansı Dİlan Özçolpan nereli? İşte hayatı...

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Giriş Tarihi: 13.04.2022
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O Ses Türkiye Yansı Dilan Özçolpan kimdir, kaç yaşında? Yansı Dİlan Özçolpan nereli? İşte hayatı...

O Ses Türkiye Yansı Dilan Özçolpan kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis çevirmesine yakalanan Veysel S. adlı kişinin üzerinden kokain ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı incelemede torbacıyı arayan numaranın şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan'a ait olduğu tespit edildi. Peki, O Ses Türkiye Yansı Dilan Özçolpan kimdir, kaç yaşında? Yansı Dİlan Özçolpan nereli? İşte hayatı...

O Ses Türkiye Yansı Dilan Özçolpan kimdir, kaç yaşında? Yansı Dİlan Özçolpan nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İddiaya göre; adını bir televizyon programıyla duyuran şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan, uyuşturucu madde almak için daha önceden tanıdığı Veysel S. isimli şahısla bağlantı kurdu. Polis ekiplerinin çevirmesinde gerçekleştirilen soruşturma neticesinde Yansı Dilan Özçolpan'ın telefonuna ulaşıldı. Peki, O Ses Türkiye Yansı Dilan Özçolpan kimdir, kaç yaşında? Yansı Dİlan Özçolpan nereli?

İddiaya göre olay şöyle yaşandı. Adını bir televizyon programıyla duyuran şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan, uyuşturucu madde almak için daha önceden tanıdığı Veysel S. isimli şahsı aradı.

7 Ocak'ta gerçekleşen olayda, uyuşturucu satıcısı Veysel S. şarkıcının isteği üzerine yanına 4 gram kokain alarak yola çıktı.

Bu sırada Beşiktaş'taki polis çevirmesine takılan Veysel S.'nin pet şişenin kapağına zulalandığı uyuşturucu madde polisler tarafından bulundu.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Veysel S. söz konusu uyuşturucu maddenin kendisinden istendiğini, sadece taşıyıcılık yaptığını ve Nişantaşı'nda bulunan bir adrese teslim edeceğini ifade etti.

KURYEYİ ARAYAN NUMARA ÖZÇOLPAN'IN ÇIKTI

Polislere delil olarak kendisini arayan telefon numarasını gösteren Veysel S. suçsuz olduğunu beyan etti.

Polis, Veysel S.'yi arayan telefon numarasının kimlik bilgilerinden Yansı Dilan Özçolpan'a ulaştı.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen şarkıcı, 'Ben olayın yaşandığı anlarda sahnede şarkı söylüyordum.

Her şey tamamen yanlış anlaşılmadan ibarettir' diyerek uyuşturucu madde kullanmadığını ifade etti.

Savcılık, uyuşturucu madde temin etmek suçundan şarkıcı hakkında soruşturma başlattı.

YANSI DİLAN ÖZÇOLPAN KİMDİR?

Yansı Dilan Özçolpan, Kim Ne Derse Desin adlı parçayı seslendirdi. Oses Türkiye'de tüm jürileri döndürmeyi başaran Yansı Dilan, seçimini Murat Boz yönünde kullanmıştı...

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