Babalık uğurlu geldi! Kıvanç Tatlıtuğ’dan dev otomobil markasıyla 8 milyonluk anlaşma

"Bebek, bereketiyle gelir" sözü bir kez daha tescillendi. Geçtiğimiz haftalarda bir içecek firması ile yazın çekilecek olan bir reklam anlaşması yapacağı konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ'un bunun karşılığında 6 milyon TL kazanacağı iddia edildi.