Babalık uğurlu geldi! Kıvanç Tatlıtuğ'dan dev otomobil markasıyla 8 milyonluk anlaşma
Ay sonunda oğlu Kurt Efe'yi kucağına alacak olan Kıvanç Tatlıtuğ'a babalık uğurlu geldi. Dev bir otomobil markasıyla 8 milyonluk anlaşma yapan yakışıklı oyuncuya 6 milyon TL’lik elektrikli bir de araç tahsis etti.
"Bebek, bereketiyle gelir" sözü bir kez daha tescillendi. Geçtiğimiz haftalarda bir içecek firması ile yazın çekilecek olan bir reklam anlaşması yapacağı konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ'un bunun karşılığında 6 milyon TL kazanacağı iddia edildi.
Eşi Başak Dizer'le oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almak üzere olan yakışıklı oyuncu, daha önceki aylarda da bir jean firmasıyla 8 milyon TL'lik bir anlaşmaya imza atmıştı.
38 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ, şimdi de dev bir otomobil markasıyla el sıkıştı.
MİNİ BİR SERVET KAZANDI
Markanın dünya çapındaki dijital reklamlarında boy gösterecek olan ünlü oyuncunun mini bir servet aldığı iddia edildi.
Bunun yanı sıra otomobil firması, Kıvanç Tatlıtuğ'a 6 milyon TL değerindeki elektrikli araçlarını da tahsis etti.
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