Burak Deniz'in fanları Didem Soydan'ı hedef aldı! 'Keşke ölsen' mesajları yağdı
Uzun süre ayrılığın ardından Burak Deniz'le ilişkisine bir şans daha veren Didem Soydan, sosyal medyada hedef oldu. Deniz'in fanları, Soydan’a ‘Keşke ölsen’ mesajları yağdırdı. Gelen mesajların ardından harekete geçen Deniz, bu kişilerin bulunup gerekli cezaları alması için yetkili mercilere başvuru yapacağı öğrenildi.
Bugüne kadar birçok ünlünün haksız yere linç yediği Instagram'da bu kez hedefte Didem Soydan vardı. Güzel model, geçtiğimiz hafta Burak Deniz ile ilişkisine yeniden bir şans verme kararı aldı.
Gözde çift, aşklarını da gazetecilerin önüne el ele çıkarak ilan etti. Ancak yakışıklı oyuncunun bazı fanları, güzel modeli çirkin mesajlara boğdu.
YASAL İŞLEM BAŞLATACAK
Didem Soydan için "İnşallah kaza yaparsın ve vücudun parçalara ayrılır", "Kanser olman için her gün Tanrı'ya dua ediyorum" gibi insanlık dışı mesaj yazanlar, birçok kişi tarafından sert bir dille eleştirildi.
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