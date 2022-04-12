Burak Deniz’in fanları Didem Soydan’ı hedef aldı! ’Keşke ölsen’ mesajları yağdı

YASAL İŞLEM BAŞLATACAK

Didem Soydan için "İnşallah kaza yaparsın ve vücudun parçalara ayrılır", "Kanser olman için her gün Tanrı'ya dua ediyorum" gibi insanlık dışı mesaj yazanlar, birçok kişi tarafından sert bir dille eleştirildi.