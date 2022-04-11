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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Nisan Survivor 4. dokınulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2022
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Nisan Survivor 4. dokınulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme oyunları yakından takip ediliyor. Dokunulmazlık oyunu neticesinde hangi isimin eleme potasına gönderileceği merak ediliyor. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Nisan Survivor 4. dokınulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Nisan Survivor 4. dokınulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dokunulmazlıkla birlikte oyunu kazanan aynı zamanda ödülün de sahibi oluyor. Eleme potasına giren son ismin ardından bir isim Survivor hayallerine veda edecek. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Nisan Survivor 4. dokınulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM 11 NİSAN

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da haftanın son dokunulmazlık yarışı gerçekleşti. Engellerle dolu parkur sonunda kazanan ayrıca tavuk, patates kızartması ve kola üçlüsü ile buluşuyor.

Kadınlar yarışını kazanan gönüllüler, erkeklerde de ünlüler aldı. Oyun en iyiler turuna çıktı ve 3-1 kazanan ünlüler oldu. Haftanın son dokunulmazlığını da ünlüler takımı almış oldu.

SURVİVOR BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Bu hafta Survivor All Star'da ilk üç dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımından Barış, Gizem ve Perviz eleme adayı olarak Yokluk Adasına giden isimler olmuştu.

Hikmet ve Sude performanslarına göre dokunulmaz oldu. Nagihan ile Adem de ünlüler takımından birinci seçildi. Gönüllülerden dördüncü ve son gitme adayı oy çokluğu ile Ayşe oldu.

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