Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Nisan Survivor 4. dokınulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Bu hafta Survivor All Star'da ilk üç dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımından Barış, Gizem ve Perviz eleme adayı olarak Yokluk Adasına giden isimler olmuştu.

Hikmet ve Sude performanslarına göre dokunulmaz oldu. Nagihan ile Adem de ünlüler takımından birinci seçildi. Gönüllülerden dördüncü ve son gitme adayı oy çokluğu ile Ayşe oldu.