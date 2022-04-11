Ünlü oyuncu Kadir Çöpdemir’in acı günü: Annesi Ayşe Çöpdemir vefat etti

"MENZİLİ MÜBAREK, MEKANI CENNET OLSUN"

Kadir Çöpdemir, paylaşımına annesinin bir fotoğrafını ekleyerek "Annecim gözümüzün önünden gönlümüzün içine intikal etti. Menzili mübarek, mekanı cennet olsun. Taziyede bulunan, yanımızda olan herkes sağolsun, Allah sizlere bereketli ömür nasip etsin." dedi.