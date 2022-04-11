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Ünlü oyuncu Kadir Çöpdemir'in acı günü: Annesi Ayşe Çöpdemir vefat etti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.04.2022 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
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Ünlü oyuncu Kadir Çöpdemir’in acı günü: Annesi Ayşe Çöpdemir vefat etti

Bir zamanlar atv'de yayınlanan Ekmek Teknesi dizisinin sevilen karakteri 'Kirli' ile akıllara kazınan ünlü oyuncu ve radyocu Kadir Çöpdemir'in annesi Ayşe Çöpdemir vefat etti. Kadir Çöpdemir vefat haberini Instagram hesabından duyurdu.

Dizi oyuncusu, TV ve radyo programcısı Kadir Çöpdemir'in annesi Ayşe Çöpdemir vefat etti. Üzücü haberi Kadir Çöpdemir Instagram hesabından açıkladı.

"MENZİLİ MÜBAREK, MEKANI CENNET OLSUN"

Kadir Çöpdemir, paylaşımına annesinin bir fotoğrafını ekleyerek "Annecim gözümüzün önünden gönlümüzün içine intikal etti. Menzili mübarek, mekanı cennet olsun. Taziyede bulunan, yanımızda olan herkes sağolsun, Allah sizlere bereketli ömür nasip etsin." dedi.

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