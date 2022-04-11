Destan’ın Yaman’ı Ahmet Olgun Sünear: Oyunculuk deli işi!

Nasılsın? Neler yapıyorsun set dışında?

Aksiyon dolu gidiyor. Hareketliyiz. Set harici bir hayatım yok diyebilirim. Çalıştığım zamanların dışında dinleniyorum. Yaş biraz ilerleyince böyle oluyor :)

Destan ve Yaman ile başlayalım mı? Karakter sana nasıl geldi? Neden kabul ettin? Beklentilerini karşıladı mı?

Öncelikle proje geldiğinde çok heyecanlandık. Karakter de yolda dönüşerek Yaman halini aldı. Şu anda geldiği noktadan da sanırım hepimiz memnunuz. Ki bu çok görülmüş bir şey değildir :) Kendini hiç sevmeyenlerdenim ben de. Kendimi en ağır şekilde eleştiririm. Ama Yaman'dan, olduğu yerden çok memnunum.

Günümüzde çok dönem dizisi var. Bu proje ve karakter size geldiğinde "Acaba?" diye sordunuz mu kendinize?

Tabii ki. Çok güzel işler yapılıyor. Zamanla üstüne konularak sürekli gelişiyor. Herkes bu işe cesaret edip daha farklı şeyler yapmaya çalışıyor. 58 uygarlığın geçtiği bir toprakta yaşıyoruz. Bunun farkında olmamız lazım. Burası bir hazine. Bu konuda açgözlü olmamız lazım bence. Araştırıp neler barındırdığımızı bilmemiz lazım. Destan da farklı bir hikâye. Biz bir kurgu üzerine farklı bir destan yazmaya başladık. İçerideki karakterlerin gerçeklikten uzak bir tarafı olduğu için yolda birbirimizi destekleyerek bir dil oluşturduk. O yüzden keyif deryası. Çok heyecanlandırdı beni. Öte yandan muhtemelen tüm oyuncuların bir projeye başlamadan önce aklına ilk olarak şu soru gelir: Kimler oynayacak? Kiminle oynayacağını bilmek istersin. Beraber çalışırken çok şey öğreneceğin insanlarla olunca tadından yenmez. Ben de bunu yaşıyorum.