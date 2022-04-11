Sevilen dizide ayrılık furyası! Bu kez başrol oyuncusu veda ediyor! Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nda Pelin Akil’den sonra...

Ancak Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacağı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Oruç Reis'in akıbeti dizinin yeni bölümünde belli olacak.

Fragmana Hüma Hatun'un ''Ben iki oğul verdiğim toprağa, Oruç üçüncüsü oldu. Nasıl ki Oruç'u toprağın altına gömeceksek, içimizdeki acıyı da bağrımıza gömmek bizim vazifemiz.'' sözleri damga vurdu.