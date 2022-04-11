Sevilen dizide ayrılık furyası! Bu kez başrol oyuncusu veda ediyor! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Pelin Akil'den sonra...
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda bir ayrılık bombası daha yaşanıyor. Dizide Isabel karakterine hayat veren Pelin Akil'in yeni bölümlerde ayrılacağı haberleri daha önceden paylaşıldı. Bu kez dizide başroller arasında yer alan Engin Altan Düzyatan'ın da aynı akıbeti paylaşacağı iddia edildi. Konu hakkında gelecek açıklamalar dizinin hayranları taafından takip ediliyor.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı perşembe akşamşları izleyicilerin karşısına çıkıyor. Engin Altan Düzyatan, Pelin Akil ve Ulaş Tuna Astepe gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizide ayrılık iddiaları arka arkaya geliyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisinde Pelin Akil'den sonra Engin Altan Düzyatan'ın diziye veda edeceği iddia edildi. Kanal ve yapımcılar tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
TRT1'in sevilen tarih dizilerinden olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yayınlanmaya başladığı günden itibaren büyük bir kitleye sahip. Dizinin başrol oyuncularından olan Engin Altan Düzyatan canlandırdığı Oruç Reis karakteriyle adından sık sık söz ettiriyor. Daha önce Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Düzyatan tarih dizilerinde büyük başarı elde etti.
Berat Özdoğan'ın yönettiği 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde ayrılık haberleri bir bir gelmeye başladı. Isabel karakterine canlandıran Pelin Akil'in diziye veda edeceği konuşulurken Engin Altan Düzyatan hakkında çıkan ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Uzun zamandır ayrılık haberi kulislerde konuşulan Düzyatan'ın hikayesinin başından beri bir sezon süreceği konuşuluyordu. Aynı zamanda yapımcılıkla da ilgilenen Düzyatan bir yandan oyunculuğa da devam edecek.
DAHA ÖNCE DE AYRILACAĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ
Engin Altan Düzyatan, dizinin yayınlanan son bölümünde seyirciyi korkuttu. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümünde Oruç Reis'in şehit olduğu açıklamaları, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu.
Ancak Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacağı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Oruç Reis'in akıbeti dizinin yeni bölümünde belli olacak.
Fragmana Hüma Hatun'un ''Ben iki oğul verdiğim toprağa, Oruç üçüncüsü oldu. Nasıl ki Oruç'u toprağın altına gömeceksek, içimizdeki acıyı da bağrımıza gömmek bizim vazifemiz.'' sözleri damga vurdu.
Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı 27 Ocak günü yayımlanacak bölümü ile açıklığa kavuşacak.
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- Sevilen dizide ayrılık furyası! Bu kez başrol oyuncusu veda ediyor! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Pelin Akil'den sonra...
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