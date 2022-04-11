Merve Boluğur İBB’nin Belgrad Ormanı'na yaptığı fahiş zamma isyan etti: "Bu rakam nedir?"
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Belgrad Ormanı’nın giriş ücretine yaptığı zam Merve Boluğur’u çileden çıkardı. Ücretin 36 TL’ye çıktığını görünce isyan eden oyuncu, “Ormanı mı alıyorum!" dedi. Ünlü oyuncuya vatandaşlardan da destek geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde Belgrad Ormanı giriş fiyatlarına yaptığı zam, vatandaştan sonra Merve Boluğur'u da isyan ettirdi.
"BU RAKAM NEDİR?"
İBB yönetimi, binek araçlar için 2022 Ocak ayında önce 15 TL olan ve daha sonra 17 TL'ye yükseltilen giriş ücretini yüzde 112 zamla 36 TL'ye çıkardı.
Önceki gün yürümek için ormana giden ünlü oyuncu da 36 TL'lik ücrete "Bu rakam nedir? Ormanı mı alıyorum!" diyerek isyan etti.
VATANDAŞTAN DESTEK GELDİ
Güzel oyuncuya vatandaşlardan da "Haftada en az 3/4 kere yürümek için gittiğimiz ormana bu akıl almaz zamdan sonra artık gidemez olduk" şeklinde mesajlar geldi.
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