09 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un bebek heyecanı! İlk transfer yapıldı

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un bebek heyecanı! İlk transfer yapıldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.04.2022
ABONE OL
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’un bebek heyecanı! İlk transfer yapıldı

Boşanacakları haberleriyle gündeme gelen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, bebek heyecanı yaşamaya başladı. Tüp bebek tedavisi görmeye başlayan sunucuya önceki gün ilk transfer yapıldı. Şallı, heyecanlı bekleyişe başladı.

Boşanacağı iddia edilen Uğur Akkuş'la evliliği tam gaz devam eden Ebru Şallı'nın yeniden anne olmak istediğini Takvim Gazetesi geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Yaşadığı zor günlerde kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan Uğur Akkuş'la ailesini büyütmek için tekrar anne olmak isteyen Şallı, Maslak'ta bir özel hastanenin kapısını çalmıştı.

Doktorlarla görüşen 45 yaşındaki eski manken, aldığı "Anne olmak için bir engeliniz yok" cevabıyla sevinmişti. Yaklaşık 1 haftadır karar verme aşamasında olan Şallı, önceki gün hastanenin yolunu tuttu. Tüp bebek tedavisine başlayan Şallı'ya ilk transfer yapıldı.

Sonucu heyecanla beklemeye başlayan sunucu ve eşi Uğur Akkuş, saat 16.00'da girdikleri hastaneden akşam 22.00'da çıkarken yaşadıkları olayla gerildi. İddiaya göre işlem sırasında ünlü sunucunun iç çamaşırları kayboldu. Bu durumu duyunca çılgına dönen Uğur Akkuş, hastaneyi ayağa kaldırdı.

Hatta iş adamının kamera kayıtlarının incelenmesini istediği de konuşulanlar arasında. Daha sonra evlerinin yolunu tutan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, 10 gün sonra gelecek gebelik haberini heyecanla beklemeye başladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA