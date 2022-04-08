Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 maratonu tüm hızıyla ekrana gelmeye devam ederken dokunulmazlık oyunu heyecanı izleyiciyle buluşuyor. Perşembe günü yayınlanan 71.bölümde Nagihan kendisi hakkında ortaya atılan ve çürütülen iddialar sonrasında daha da hırslandığını belirtecek. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...