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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2022
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme fırtınası yaşanıyor. Haftanın belirli günlerinde oynanan dokunulmazlık oyunlarını hangi takımların kazandığı merak ediliyor. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 maratonu tüm hızıyla ekrana gelmeye devam ederken dokunulmazlık oyunu heyecanı izleyiciyle buluşuyor. Perşembe günü yayınlanan 71.bölümde Nagihan kendisi hakkında ortaya atılan ve çürütülen iddialar sonrasında daha da hırslandığını belirtecek. İşte, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...

7 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star ödül oyunu kazananı belli oldu. Ödül oyununda kazanan takım Gönüllüler oldu..

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 2022'de 5 Nisan 2022 Salı günü yayınlanan bölümünde zorlu bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. Zor bir parkurda yarışan yarışmacılar güç ve taktik kullanarak bayraklarını savundu. Ödül oyununu kazanan ekip ünlüler olurken ödülün de sahibi oldu. Bu sonuçla Gönüllüler takımı konseyde bir ismi eleme adayı olarak yazarak yokluk adasına göndermek durumunda kaldı.

Survivor 2022 All Star'da 5 Nisan Salı günü yayınlanacak bölümde Ardahan, Gökhan, Barış ve Gizem arasından elenecek isim belli oldu.

Böylelikle 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elenecek ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt buldu.

Survivor'da elenen isim dokunulmazlık oyununun sonunda gerçekleşecek eleme konseyinde hayallerine veda eden isim Ardahan oldu...

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