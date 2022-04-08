Evli ve 3 çocuk babası eski Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek fena yakalandı! Muhabirlere çirkin teklif
MAGAZİN Sabah
Önceki gün istifa eden Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, fena yakalandı. İstanbul’da Zincirlikuyu’da bir alışveriş merkezinde görüntülenen evli ve 4 çocuk babası Gevrek, muhabirlere, "Bu fotoğrafların yayınlanmaması gerekiyor! Aramızda bu sorunu halledelim" teklifinde bulundu.
Yeni Malatyaspor'un evli ve üç çocuklu eski başkanı Adil Gevrek, salı akşamı İstanbul'daydı. Önceki gün istifa ettiğini açıklayan Adil Gevrek'in panik anları kameralara yakalandı.
Zincirlikuyu'daki bir AVM'de kız arkadaşı ile görüntülenen Adil Gevrek, "Beni neden çekiyorsun, magazinlik biri değilim" diyerek muhabirlerden fotoğrafların silinmesini istedi.
'ADİL BEY'İN DANIŞMANI VE BORSACIYIM'
Olumsuz yanıt alan Gevrek, bu kez "Bu fotoğrafların çıkmaması lazım, bunu aramızda, ikimize de zarar gelmeyecek şekilde halledelim" dedi. Yüzünü saklamaya çalışan kadın ise "Ben Adil Bey'in danışmanı ve borsa uzmanıyım" dedi.
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