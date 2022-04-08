08 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Evli ve 3 çocuk babası eski Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek fena yakalandı! Muhabirlere çirkin teklif

Evli ve 3 çocuk babası eski Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek fena yakalandı! Muhabirlere çirkin teklif

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
ABONE OL
Evli ve 3 çocuk babası eski Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek fena yakalandı! Muhabirlere çirkin teklif

Önceki gün istifa eden Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, fena yakalandı. İstanbul’da Zincirlikuyu’da bir alışveriş merkezinde görüntülenen evli ve 4 çocuk babası Gevrek, muhabirlere, "Bu fotoğrafların yayınlanmaması gerekiyor! Aramızda bu sorunu halledelim" teklifinde bulundu.

Yeni Malatyaspor'un evli ve üç çocuklu eski başkanı Adil Gevrek, salı akşamı İstanbul'daydı. Önceki gün istifa ettiğini açıklayan Adil Gevrek'in panik anları kameralara yakalandı.

Zincirlikuyu'daki bir AVM'de kız arkadaşı ile görüntülenen Adil Gevrek, "Beni neden çekiyorsun, magazinlik biri değilim" diyerek muhabirlerden fotoğrafların silinmesini istedi.

'ADİL BEY'İN DANIŞMANI VE BORSACIYIM'

Olumsuz yanıt alan Gevrek, bu kez "Bu fotoğrafların çıkmaması lazım, bunu aramızda, ikimize de zarar gelmeyecek şekilde halledelim" dedi. Yüzünü saklamaya çalışan kadın ise "Ben Adil Bey'in danışmanı ve borsa uzmanıyım" dedi.

Adil Gevrek, olayın ardından telefonla ulaştığı muhabire "O fotoğrafları istersen basabilirsin, ben yanımdaki kadın zarar görmesin diye sana sert davrandım" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA