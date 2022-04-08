Evli ve 3 çocuk babası eski Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek fena yakalandı! Muhabirlere çirkin teklif

'ADİL BEY'İN DANIŞMANI VE BORSACIYIM'

Olumsuz yanıt alan Gevrek, bu kez "Bu fotoğrafların çıkmaması lazım, bunu aramızda, ikimize de zarar gelmeyecek şekilde halledelim" dedi. Yüzünü saklamaya çalışan kadın ise "Ben Adil Bey'in danışmanı ve borsa uzmanıyım" dedi.