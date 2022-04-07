Aleyna Tilki gündem olmak için ne yapacağını şaşırdı! Jared Letto açıklaması güldürdü
Son dönemde şarkılarından çok açıklamalarıyla gündem olan Aleyna Tilki son açıklamasıyla güldürdü. Gündem olmak için ne yapacağını şaşıran genç şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda Londra’daki bir galada buluştuğu dünyaca ünlü yıldız Jared Letto ile flörtleştiğini ima etti.
Geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü yıldız Jared Leto'nun Morbius filminin Londra'daki galasına katılan Aleyna Tilki, önceki gün Kuruçeşme'deydi.
Galaya Letto'nun özel davetlisi olarak katıldığını söyleyen 22 yaşındaki popçu, "Önce kendisi beni Amerika'ya davet etti. Ben de 'Daha yakın bir yer yok mu?' dedim. Kendisi de beni Londra'ya davet etti" dedi.
GÜNDEM OLMA TELAŞI
Aleyna Tilki, "Jared Letto ile görüşüyor musunuz?" sorusuna ise "Çok beğeniyorum adamın yeteneğini. Yetenekli insanlara karşı bir ayrı bir zaafım var. O yüzden de teklife karşılık gösterdim ve gittim" dedi.
Genç popçu, "Kendisiyle samimiyet durumumuz nasıl?" sorusuna verdiği şu yanıtla ise 50 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızla yakınlaştığını ima edip güldürdü: "Bak şimdi klibim çıkacak; böyle tehlikeli sorular soruyorsun."
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