07 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Aleyna Tilki gündem olmak için ne yapacağını şaşırdı! Jared Letto açıklaması güldürdü

Aleyna Tilki gündem olmak için ne yapacağını şaşırdı! Jared Letto açıklaması güldürdü

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.04.2022
ABONE OL
Aleyna Tilki gündem olmak için ne yapacağını şaşırdı! Jared Letto açıklaması güldürdü

Son dönemde şarkılarından çok açıklamalarıyla gündem olan Aleyna Tilki son açıklamasıyla güldürdü. Gündem olmak için ne yapacağını şaşıran genç şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda Londra’daki bir galada buluştuğu dünyaca ünlü yıldız Jared Letto ile flörtleştiğini ima etti.

Geçtiğimiz haftalarda dünyaca ünlü yıldız Jared Leto'nun Morbius filminin Londra'daki galasına katılan Aleyna Tilki, önceki gün Kuruçeşme'deydi.

Galaya Letto'nun özel davetlisi olarak katıldığını söyleyen 22 yaşındaki popçu, "Önce kendisi beni Amerika'ya davet etti. Ben de 'Daha yakın bir yer yok mu?' dedim. Kendisi de beni Londra'ya davet etti" dedi.

GÜNDEM OLMA TELAŞI

Aleyna Tilki, "Jared Letto ile görüşüyor musunuz?" sorusuna ise "Çok beğeniyorum adamın yeteneğini. Yetenekli insanlara karşı bir ayrı bir zaafım var. O yüzden de teklife karşılık gösterdim ve gittim" dedi.

Genç popçu, "Kendisiyle samimiyet durumumuz nasıl?" sorusuna verdiği şu yanıtla ise 50 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızla yakınlaştığını ima edip güldürdü: "Bak şimdi klibim çıkacak; böyle tehlikeli sorular soruyorsun."

Tilki, stil danışmanıyla çalışmak istemediğini söyleyip ekledi: "Ben bütün stil danışmanlarından daha güzelim, istediğimi giyerim!"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA