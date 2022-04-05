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Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den nikah vetosu! "Çağlar Ökten ile evlen ama..."

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.04.2022
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Seda Sayan’a oğlu Oğulcan Engin’den nikah vetosu! Çağlar Ökten ile evlen ama...

Seda Sayan’ın Çağlar Ökten’le evliliğine sıcak bakmayan Oğulcan Engin, “Evlen ama nikaha gelmem” resti çekti. Genç adam, kendisinden sadece 3 yaş büyük Ökten’le de bir araya gelmek istemiyor.

Magazin dünyasının evlilik rekortmenleri arasında yer alan Seda Sayan, şu sıralarda sevinç ve hüznü bir arada yaşıyor.



Kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile ani bir şekilde evlilik kararı olan 59 yaşındaki Kadırgalı, gündem oldu.



Ünlü sanatçının oğlu Oğulcan Engin, her ne kadar annesinin mutluluğunu istese de bu evliliğe ilk başta büyük tepki gösterdi.



NİKAH 7 MAYIS'TA
İddiaya göre annesine "Sessiz sedasız evlen" şartı koşan 31 yaşındaki genç adam, 7 Mayıs'ta Prag'da yapılacak nikaha da gitmeme kararı aldı.



Oğlunu bu özel gününde yanında görmek isteyen Seda Sayan ise şimdilik ne yaptıysa Oğulcan'ı ikna edemedi.



Bu arada genç adamın, kendisinden sadece 3 yaş büyük Çağlar Ökten'le de bir araya gelmek istemediği dedikodular arasında...

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