Seda Sayan'a oğlu Oğulcan Engin'den nikah vetosu! "Çağlar Ökten ile evlen ama..."
Seda Sayan’ın Çağlar Ökten’le evliliğine sıcak bakmayan Oğulcan Engin, “Evlen ama nikaha gelmem” resti çekti. Genç adam, kendisinden sadece 3 yaş büyük Ökten’le de bir araya gelmek istemiyor.
Magazin dünyasının evlilik rekortmenleri arasında yer alan Seda Sayan, şu sıralarda sevinç ve hüznü bir arada yaşıyor.
Kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile ani bir şekilde evlilik kararı olan 59 yaşındaki Kadırgalı, gündem oldu.
Ünlü sanatçının oğlu Oğulcan Engin, her ne kadar annesinin mutluluğunu istese de bu evliliğe ilk başta büyük tepki gösterdi.
NİKAH 7 MAYIS'TA
İddiaya göre annesine "Sessiz sedasız evlen" şartı koşan 31 yaşındaki genç adam, 7 Mayıs'ta Prag'da yapılacak nikaha da gitmeme kararı aldı.
Oğlunu bu özel gününde yanında görmek isteyen Seda Sayan ise şimdilik ne yaptıysa Oğulcan'ı ikna edemedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Açık Lise sınav tarihleri açıklandı mı?
- KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM ile KPSS başvuruları başladı mı?
- Buzağı desteklemesi 2022 ne zaman ödenecek? Buzağı destekleme parası yattı mı? Ödeme tarihleri...
- Survivor kim elendi, kim gitti? 4 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Gizem mi, Gökhan mı elendi? Eleme konseyi...
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanır? BİLSEM sınav sonuçları 2022 açıklandı mı?
- Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları bitti mi?
- Emekli bayram ikramiyesi son gelişmeler: Emekli bayram ikramiyesi artacak, zamlanacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarihler...
- Seksenler dizisi neden yok, final mi yaptı? Seksenler bugün var mı, yok mu?
- SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam göründü! % 22,81 zam kesinleşti, geriye 3 veri kaldı! 3 ay boyunca enflasyon sıfır olsa bile...
- Bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? 2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı? O illerde...
- Fındık destekleme ödemeleri ne zaman 2022? Fındık destekleme ödemeleri yattı mı? Destek ödeme tarihleri...
- SİGARAYA ZAM İDDİASI SON DAKİKA: Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Marlboro, Parliament, Muratti, Lark...