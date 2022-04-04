04 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Survivor kim elendi, kim gitti? 4 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Gizem mi, Gökhan mı elendi? Eleme konseyi...

Survivor kim elendi, kim gitti? 4 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Gizem mi, Gökhan mı elendi? Eleme konseyi...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2022
ABONE OL
Survivor kim elendi, kim gitti? 4 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Gizem mi, Gökhan mı elendi? Eleme konseyi...

Survivor kim elendi, kim gitti? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme heyecanı yaşanıyor. Birleşme partisinin ardından adaya veda eden isimler belli oldu. 4 Haziran akşamı ada konseyinde hangi isimin adaya veda ettiği merak ediliyor. İşte, Survivor kim elendi, kim gitti? 4 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme konseyi...

Survivor kim elendi, kim gitti? 4 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'da hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belli oldu. Hal böyle olunca hangi isimin adaya veda ettiği merak ediliyor. İşte, Survivor kim elendi, kim gitti? 4 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Gizem mi, Gökhan mı elendi? Eleme konseyi...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da 4 Nisan Pazartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu...

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da Ardahan ve Barış'tan sonra 3. eleme adayı Gizem Meriç oldu. Son eleme adayı ise bu akşam belli oldu ve sonuncu isim Gökhan oldu...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim oynana 4 dokunulmazlık oyununun sonunda gerçekleşecek eleme konseyinde belli olacak.

SURVIVOR'DA YENİ DÖNEM VE YOKLUK ADASI

Acun Ilıcalı Survivor'daki yeni dönemin detaylarını ve yokluk adasını anlattı. "Bundan sonra dokunulmazlık dört tane olacak. Bundan sonra dördüncü eleme adayını performans birincisi belirlemeyecek. Bu haftadan itibaren aday olan isimler yine bir yolculuk yapacak. Gideceğiniz yerin adı yokluk adası. Yokluk adası şartları şöyle:

Bu seferki adada 24 saat kalacaksınız. Tek başınıza kalacaksınız. Teknik ekipten hiçkimse olmayacak, eviniz olmayacak, sadece bir battaniye ve siz olacaksınız. 24 saat hiçkimse yok, konuşabileceğiniz tek şey güvenlik kamerası olacak. Hiçkimseyle konuşmadan 24 saat geçireceksiniz.

Eğer çekimlerden dolayı süre uzarsa takımınıza katılabileceksiniz. Bir avuç pirinciniz olacak ve sınırsız suyunuz olacak. Günün belli vakitlerinde güvenlik kamerasına belli bir işaret yapıp konuşma yapacaksınız. Gece de evsiz birt ortamda o şartlarda yaşayacaksınız.

Yakınlarda abir yerde sağlık ekibimiz olacak. Biz sizi izleyeceğiz ve herhangi bir tehlike söz konusu değil" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA