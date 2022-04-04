Survivor kim elendi, kim gitti? 4 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Gizem mi, Gökhan mı elendi? Eleme konseyi...
Survivor kim elendi, kim gitti? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme heyecanı yaşanıyor. Birleşme partisinin ardından adaya veda eden isimler belli oldu. 4 Haziran akşamı ada konseyinde hangi isimin adaya veda ettiği merak ediliyor. İşte, Survivor kim elendi, kim gitti? 4 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme konseyi...
Survivor kim elendi, kim gitti? 4 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'da hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belli oldu. Hal böyle olunca hangi isimin adaya veda ettiği merak ediliyor. İşte, Survivor kim elendi, kim gitti? 4 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Gizem mi, Gökhan mı elendi? Eleme konseyi...
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da 4 Nisan Pazartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu...
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?
Survivor'da Ardahan ve Barış'tan sonra 3. eleme adayı Gizem Meriç oldu. Son eleme adayı ise bu akşam belli oldu ve sonuncu isim Gökhan oldu...
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen isim oynana 4 dokunulmazlık oyununun sonunda gerçekleşecek eleme konseyinde belli olacak.
SURVIVOR'DA YENİ DÖNEM VE YOKLUK ADASI
Acun Ilıcalı Survivor'daki yeni dönemin detaylarını ve yokluk adasını anlattı. "Bundan sonra dokunulmazlık dört tane olacak. Bundan sonra dördüncü eleme adayını performans birincisi belirlemeyecek. Bu haftadan itibaren aday olan isimler yine bir yolculuk yapacak. Gideceğiniz yerin adı yokluk adası. Yokluk adası şartları şöyle:
Bu seferki adada 24 saat kalacaksınız. Tek başınıza kalacaksınız. Teknik ekipten hiçkimse olmayacak, eviniz olmayacak, sadece bir battaniye ve siz olacaksınız. 24 saat hiçkimse yok, konuşabileceğiniz tek şey güvenlik kamerası olacak. Hiçkimseyle konuşmadan 24 saat geçireceksiniz.
Eğer çekimlerden dolayı süre uzarsa takımınıza katılabileceksiniz. Bir avuç pirinciniz olacak ve sınırsız suyunuz olacak. Günün belli vakitlerinde güvenlik kamerasına belli bir işaret yapıp konuşma yapacaksınız. Gece de evsiz birt ortamda o şartlarda yaşayacaksınız.
Yakınlarda abir yerde sağlık ekibimiz olacak. Biz sizi izleyeceğiz ve herhangi bir tehlike söz konusu değil" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor kim elendi, kim gitti? 4 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Gizem mi, Gökhan mı elendi? Eleme konseyi...
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanır? BİLSEM sınav sonuçları 2022 açıklandı mı?
- Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları bitti mi?
- Emekli bayram ikramiyesi son gelişmeler: Emekli bayram ikramiyesi artacak, zamlanacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarihler...
- Seksenler dizisi neden yok, final mi yaptı? Seksenler bugün var mı, yok mu?
- SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam göründü! % 22,81 zam kesinleşti, geriye 3 veri kaldı! 3 ay boyunca enflasyon sıfır olsa bile...
- Bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? 2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı? O illerde...
- Fındık destekleme ödemeleri ne zaman 2022? Fındık destekleme ödemeleri yattı mı? Destek ödeme tarihleri...
- SİGARAYA ZAM İDDİASI SON DAKİKA: Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Marlboro, Parliament, Muratti, Lark...
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 AÖF ara sınav sınav sonuçları açıklandı mı?
- HAKİM DİZİSİ OYUNCU KADROSU: Hakim dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu ne? Hakim dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor?
- e.okul.meb.gov.tr: E Okul VBS öğrenci girişi! MEB 2022 sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?